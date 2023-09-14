Москва, 14 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что если мессенджер WhatsApp запустит функцию русскоязычных каналов, то будет правильным пересмотреть отношение к этом мессенджеру, он может быть заблокирован на территории России. Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Muhammad Ata/Keystone Press Agency

«Разделяю позицию коллеги Антона Горелкина, если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — написал Хинштейн.

Он уточнил, что не приходится сомневаться в антироссийском характере таких каналов, поскольку этот мессенджер принадлежит экстремистской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как передавало ИА Регнум, ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе на территории России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из функции мессенджера станет массовое распространение информации. Ранее депутат отмечал, что при блокировке продуктов Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) для WhatsApp было сделано исключение, так как мессенджер был средством коммуникации, а не средством размещения информации.