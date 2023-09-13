Москва, 13 сентября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Официальная позиция по работе на территории России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из функции мессенджера станет массовое распространение информации, заявил 13 сентября первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале.

Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если продукт экстремистской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал он.

Ранее депутат отмечал, что при блокировке продуктов Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для WhatsApp было сделано исключение, так как мессенджер был средством коммуникации, а не средством размещения информации.

Как передавало ИА Регнум, мессенджер WhatsApp 13 сентября объявил о запуске функции создания каналов более чем в 150 странах. Отмечается, что в ближайшие месяцы возможность создать канал станет доступна каждому.

В рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов, будет доступен улучшенный каталог с автоматическим фильтром с учётом страны пользователя, а также появится возможность пересылать сообщения каналов в личные чаты и группы.

1 марта 2023 года вступили в силу новые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Речь идёт о Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.