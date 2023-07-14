Москва, 14 июля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали администратора телеграм-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и «Brief», сообщил 14 июля Telegram-канал «112».

Известия/Дмитрий Коротаев

«Обвинения задержанному пока не предъявлялись», — подтвердил ТАСС источник в силовых структурах.

Агентству сообщили, что подозреваемый находится в московском главном следственном управлении МВД. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По этому делу также произвели несколько задержаний, личности задержанных не раскрываются.

По информации источников «112», силовики задержали бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова в его квартире в Москве. Мужчину подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов.