Все последние месяцы фонд Сороса не сходит с полос международной прессы. Но не потому, что он устроил где-то очередной госпереворот или цветную революцию. А из-за большой перетряски, какую нынче этот фонд испытывает в связи со сменой поколений.

Сергей Корсун ИА Регнум

93-летний Джордж Сорос уже де-факто не может исполнять своих обязанностей. А некоторые считают, что он и вовсе умер или же находится в «овощном» состоянии. Поэтому империя Сороса переживает, как любят говорить высоколобые политологи, период транзита власти. Все бразды правления получает его наследник — 37-летний Александр Сорос.

40 миллиардов за 50 лет

Выходец из семьи венгерских евреев, сотрудничавших с нацистами в период Холокоста, Сорос-старший сколотил состояние после войны на фондовом рынке. Он создал несколько инвестиционных фондов и делал очень «удачные» вложения — хотя, как в дальнейшем его обвиняли, использовал для этого инсайдерскую информацию. «Квантовый фонд», учреждённый Соросом, с момента своего появления в 1973 году заработал под 40 миллиардов долларов, став одним из самых успешных в истории.

Именно это позволило Соросу стать миллиардером и затем пойти в политику. В 1984 году он создал «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной), которое впоследствии стало даже более известным как фонд Сороса. Название было взято из известного произведения либерального мыслителя Карла Поппера «Открытое общество и его враги». В нём автор вовсю обличает оппонентов либерализма — будь то левые, социалисты и коммунисты, или правые. И называет либеральную демократию вершиной развития общества.

Изначально Сорос старался концентрировать свою деятельность в родной Венгрии. И с момента начала перестройки он поддерживал там оппозиционные «демократические» силы. В дальнейшем миллиардер расширил поле работы, распустив щупальца по всей Восточной Европе — Польше, Чехии, балканским странам, Прибалтике, Украине и России. И везде он активно продвигал одну и ту же либеральную повестку о наступлении «конца истории» и полной победе нового глобального мирового порядка.

Не забывал Сорос и зарабатывать на своей политической активности. В Восточной Европе — скупая задёшево те или иные активы после падения социалистической системы. В 1992 году Сорос умудрился обрушить курс британского фунта стерлингов, одновременно вынуждая Лондон сблизиться с остальной Европой и в перспективе отказаться от своих национальных институтов в угоду Брюсселю. Сорос спровоцировал и банковский кризис в Азии в 1997 году, усугубив обвал курса валют многих стран, от Таиланда и Индонезии до Японии. Это по касательной задело и Россию, приведя к дефолту 1998 года.

В нулевые годы активность Сороса на постсоветском пространстве в основном сводилась к поддержке разного рода цветных революций — на Украине, в Грузии, Киргизии. Конечно, он был не единственным спонсором переворотов, но одним из самых активных. Фонд Сороса выдавал значительные гранты на обучение политиков и активистов на Западе. Причём зачастую даже не в США или Британии — а, например, в Польше, которую к тому моменту уже удалось перестроить по его лекалам.

Однако в дальнейшем ситуация для Сороса стала меняться не в лучшую сторону. Всё больше стран, недовольных его вмешательством в свои внутренние дела, начали давать отпор. В России его организации признали нежелательными и перекрыли им иностранное финансирование.

В родной Венгрии к власти пришли националисты во главе с Виктором Орбаном и заставили Сороса перенести созданный им Центральноевропейский университет, кузницу кадров либеральных активистов, в соседнюю Австрию. Даже в Польше, где он так активно поддерживал движение «Солидарность», нынешние правые во власти его не жалуют и ставят палки в колёса фонду.

А затем западные страны накрыла волна правого популизма, который был Соросу совсем не близок. Британия проголосовала за Брекзит, а на выборах 2016 года в США победил Дональд Трамп. Он вместе со своими сторонниками всячески шельмовал Сороса и уличал его в попытке лишить саму Америку суверенитета в угоду глобалистам.

Во многих европейских странах тоже стала расти популярность национально ориентированных сил, а где-то они и вовсе пришли к власти. То самое «открытое либеральное общество», которое пестовал Сорос, начало отторгаться самим Западом. И теперь он уже вынужденно стал ориентироваться не на то, чтобы устраивать перевороты за пределами западных стран, а на попытки сохранить статус-кво хотя бы у себя дома.

К этому моменту Сорос-старший достиг уже совсем преклонного возраста и подумывал о передаче своей империи наследнику. Изначально им должен был стать один из старших сыновей (у него всего пятеро детей) — Джонатан. Но тот чем-то не приглянулся, и наследником оказался более молодой Алекс.

Прыткий наследник

Алекс Сорос закончил Нью-Йоркский университет и затем получил кандидатскую степень по истории в Беркли, написав диссертацию о ницшеанстве. Алекс мало чем успел отличиться, хотя несколько раз попадал в таблоиды, которые намекали на его возможные гомосексуальные связи. Он очень близок к своему отцу, поэтому в 37 лет и стал наследником огромной империи с фондом в 25 миллиардов долларов.

Но есть между Соросом-младшим и старшим одно большое отличие. Алекс в целом меньше интересуется организацией цветных революций по всему миру. Сразу после того, как он получил в свои руки бразды правления, он начал буквально резать по живому. Наследник империи Сороса объявил о сокращении фонда сразу на 40%.

Причём под нож пойдут многие программы фонда Сороса именно в Европе. Хотя Сорос-младший обещает и дальше в автоматическом режиме поддерживать некие траты по линии Украины, Молдавии, Киргизии и балканских стран, уже очевидно, что для него это не приоритет. Поэтому в ближайшее время можно ожидать целого воя со стороны всевозможных либеральных активистов, привыкших сидеть на грантах Сороса.

В чём-то это тоже вынужденная мера — ведь за последние годы сложно вспомнить какие-то большие успехи этого фонда. В Европе им перекрывают кислород, Украину и Молдавию они тоже могут в любой момент потерять.

В начале 2023 года фонд Сороса пытался раскачать ситуацию в Индии — играя на обвал курса рупии и акций местных инфраструктурных гигантов. Но и это закончилось фиаско — ведь теперь уже другая эпоха, и даже Соросам не удаётся по мановению руки обваливать валюты любых неугодных стран.

Бумеранг «демократизации»

Но есть и ещё одна причина — Алексу больше нравится раздувать разные культурные войны внутри самой Америки и противостоять республиканцам и трампистам. За последние годы фонд Сороса уже потратил сотни миллионов долларов на поддержку самых либеральных кандидатов на выборах всех уровней в США.

Особый выхлоп получился от избрания целой череды очень прогрессивных прокуроров в крупных американских мегаполисах. Они победили на выборах на фоне волны погромов БЛМ — и начали тут же либерализовывать правоохранительную систему якобы ради защиты прав представителей меньшинств. В реальности это вылилось в то, что прокуроры зачастую просто отказываются бороться с преступностью.

Например, в округе Колумбия — столице США — две трети всех арестов нынче заканчиваются отказом прокуроров выдвигать хоть какие-то обвинения. Арестованные тут же выходят на свободу — и продолжают совершать преступления.

Неудивительно, что уровень преступности в США нынче зашкаливает. Число одних только убийств за два года подскочило на 44%. А во многих мегаполисах вроде Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Сан-Франциско образуется уже патовая ситуация из-за обилия бездомных и наркоманов на улицах, постоянных грабежей и погромов магазинов.

Практики управляемого хаоса, которые раньше фонд Сороса распространял в других странах, теперь применяются в самой Америке. Вполне возможно, что на этом Алекс Сорос тоже попробует заработать. Ведь на фоне кризиса с преступностью наблюдается отток населения из крупных американских мегаполисов.

Это уже привело к падению стоимости недвижимости. И грозит, как считают банки на Уолл-Стрит, обвалом рынка корпоративной недвижимости в США на 30-40%. А в нужный момент фонд Сороса просто зайдёт на этот рынок с инвестициями — и всё скупит по дешёвке.

Есть и политический фактор. Ведь прокуроры-соросята умудряются одновременно отказываться бороться с реальными преступниками — и кошмарить расследованиями оппонентов Демпартии. Взять того же Дональда Трампа, в отношении которого уже заведены четыре уголовных дела, а максимально грозящий ему срок достиг 630 лет.

Дела против Трампа в Нью-Йорке и Атланте как раз заводили те самые прокуроры, что были избраны на деньги Сороса. Потратил он на их избрание по полмиллиона долларов — а выхлоп от таких инвестиций может быть внушительным, если удастся за счёт всех прокурорских гонений победить Трампа на выборах.

Алекс Сорос сокращает присутствие своего фонда за рубежом, в первую очередь в Европе. Но в то же время обещает потратить рекордные полтора миллиарда долларов на предстоящие выборы в США всех уровней в 2024 году. Так что он решил устроить настоящую либеральную перестройку Америки по своим лекалам.

Есть в этом историческая ирония: американцев в итоге настигло то, что они сами раньше применяли по всему миру. Бумеранг вернулся — и теперь грозит США нешуточными последствиями.