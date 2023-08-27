Киев, 27 августа, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране до завершения конфликта могут пройти выборы, если западные страны окажут содействие в их организации и проведении.

Иван Шилов ИА Регнум

«Логика в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты должен об этой защите думать, а выборы — один элемент защиты. Но согласно законодательству, люди же не просто так это сделали, запрещены выборы», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу «Рада».

Также глава государства заявил, что не намерен забирать деньги от оружия или проводить выборы в кредит. По его словам, проведение выборов в стране может быть возможным, если западные союзники готовы предоставить средства и помочь в организации.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что выборы в стране могут состояться только после окончания боевых действий. Она добавила, что на данный момент депутаты работают над изменениями законодательства.