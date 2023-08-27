Киев, 27 августа, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк заявила 27 августа, что выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий. По её словам, в настоящее время депутаты работают над изменениями законодательства, которые в дальнейшем коснутся первых таких выборов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? Будут ли выборы? Будут. Когда? После окончания», — привело её слова издание «Страна․ua».

Шуляк при этом не уточнила, в чём именно заключаются изменения, над которыми работают украинские депутаты.

Как передавало ИА Регнум, перенос дат выборов на Украине связан с продлением объявленной в стране всеобщей мобилизации и военного положения на 90 суток — до 15 ноября 2023 года. Перед этим их также продлевали на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года. Указ о всеобщей мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, действует в стране с 25 февраля 2022 года.