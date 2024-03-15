Материалы с тегом «Верховная рада»
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Украинские военные планируют захватить Верховную раду
Украинские военные, недовольные политикой киевского режима, планируют захватить Верховную раду. О планах заговорщиков стало известно из переписки в закрытом ресурсе, которую получили российские специалисты, сообщило «РИА Новости». Авторы сообщений в чате Telegram-канала «ParaBelum» обсуждали, как...
14 марта 2024
В Грузии ответили на требования Арахамии по нормализации отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с высказыванием главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, заявившего о ряде требований к Тбилиси для нормализации отношений с Киевом. Ранее Арахамия потребовал от грузинских властей освободить из тюрьмы бывшего...
12 марта 2024
На Украине предъявили требование к Грузии в отношении России
Для восстановления отношений с Украиной Грузия должна выполнить несколько требований. Такое предложение в Telegram-канале обнародовал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По мнению депутата, для нормализации двусторонних отношений грузинская сторона должна прекратить...
12 марта 2024
Задержка финансирования заставила Киев искать «план С», заявили в Раде
На фоне задержек помощи от США из-за проблем в Конгрессе киевские власти вынуждены рассматривать альтернативные варианты и искать дополнительную финансовую поддержку. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, сообщила газета Financial Times. Она напомнила...
10 марта 2024
Украина вышла из соглашения СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках
Украинское правительство приняло решение о выходе Украины из соглашения с государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооружённых силах и пограничных войсках, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в список...
8 марта 2024
Депутат ВР попросил ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту
Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала из-за утечки разговора офицеров ФРГ призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту. «Мы...
6 марта 2024
СМИ узнали о планах депутатов партии Зеленского досрочно сложить мандаты
В Верховной раде Украины выросло число депутатов от фракции «Слуга народа», желающих досрочно сложить мандат. Об этом сообщили источники во фракции. «Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официальное заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто...
4 марта 2024
В Раде заявили о готовности Киева воевать с Ираном и Китаем на стороне США
Киевские власти готовы воевать на стороне США с Китаем, Северной Кореей, Ираном и любым другим государством. Такое мнение 22 февраля высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью американскому телеканалу CNN. По его утверждению...
24 февраля 2024
В Раде признали, что некоторые бригады ВСУ укомплектованы на 40%
В настоящее время часть бригад украинской армии укомплектована всего лишь на 40%. Об этом 22 февраля заявил спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его слова привело украинское издание «Страна․ua». «У нас вообще нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию. Потому...
22 февраля 2024
На Украине захотели закрыть нехватку помощи США мобилизованными
Недостаток или отсутствие военной помощи Киеву со стороны США приведёт к тому, что на Украине придётся усилить мобилизацию, заявил 22 февраля спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,сообщило издание «Страна․ua». «Если будет помощь меньше, нам надо больше будет...
22 февраля 2024
В Раде предложили наказывать детей уклонистов от мобилизации
Депутат фракции «Батькивщина», член комитета по национальной безопасности Украины Вадим Ивченко предложил наказывать детей уклонистов от мобилизации в Вооружённые силы запретом на поступление в вузы. Его слова 20 февраля процитировало украинское издание «Страна. ua». По словам Ивченко, он считает...
20 февраля 2024
В Киеве пожаловались на безразличие США к Украине на Мюнхенской конференции
Американские представители на Мюнхенской конференции по безопасности не уделили проблемам Украины должного внимания и были заняты своими внутренними проблемами, заявил 19 февраля депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Егор Чернев. «Действительно чувствовалось так, что они приехали...
19 февраля 2024
Депутат Рады Гончаренко* выступил за возвращение Украине ядерного оружия
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что поддерживает инициативу возвращения Украине ядерного оружия, от которого страна отказалась в середине 1990-х. Об этом парламентарий написал 18 февраля в Telegram-канале. «Я поддерживаю...
18 февраля 2024
Депутат Наталуха заявил о катастрофическом дефиците рабочей силы на Украине
На Украине наблюдается катастрофический дефицит рабочей силы из-за того, что огромное число граждан уехали из страны или были призваны в ВСУ, заявил 18 февраля депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха. Программа переобучения не решает всех проблем, сказал Наталуха. «Это катастрофа, у нас дефицит...
18 февраля 2024
В Верховной раде опасаются участия США в конфликте на Ближнем Востоке
На Украине считают, что США вступят в войну на Ближнем Востоке и Киеву придётся конкурировать за оружие с американскими военными. Свои опасения на этот счёт высказала член временной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической...
18 февраля 2024
В Раде заявили, что Киев ведёт боевые действия без помощи партнёров
Международная комиссия по военной помощи Украине работает в странном формате в условиях, когда ВСУ вновь остались без поддержки партнёров. Об этом депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил 12 февраля в Telegram-канале. Он отметил, что 14 февраля начнётся очередное, 19-е по счёту заседание...
12 февраля 2024
В Раде назвали жутким случай с линчеванием женщины с детьми в селе Космач
История с коллективным линчеванием детей и их матери, принятой за «наводчика» из военкомата в селе Космач в Ивано-Франковской области Украины, дошла до Верховной рады. Депутат от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала в соцсетях этот случай жутким и признала: такие...
8 февраля 2024
В Раде обвинили киевские власти в провокации конфликтов
Киевские власти своими обещаниями о скорой победе Вооружённых сил Украины провоцируют конфликты в обществе. Об этом заявила депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, комментируя инцидент на Западной Украине, в ходе которого толпа избила жительницу посёлка...
8 февраля 2024
Законопроект об ужесточении мобилизации прошёл первое чтение в Раде
Депутаты Верховной рады приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мобилизации, сообщил 7 февраля парламентарий Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале. «Это не окончательное решение! Будет второе чтение, в это будут...
7 февраля 2024