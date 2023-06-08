Разместить свои войска на Украине, вероятно, попытаются некоторые страны НАТО, вне зависимости от партнеров по альянсу. Это произойдёт, если государства — члены Североатлантического альянса не предоставят Украине реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе, намеченном на 11–12 июля. Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (непосредственный предшественник действующего руководителя альянса Йенса Столтенберга) в комментарии лондонской The Guardian

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы знаем, что Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине. И я бы не исключал возможности того, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе. За ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск «на земле», — сказал Расмуссен.

«Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе», — добавил предыдущий генсек НАТО.

Как напомнила Guardian своим читателям, Расмуссен выступает в роли официального советника президента Украины «по вопросу о месте Украины в будущей архитектуре европейской безопасности». Сейчас экс-генсек совершает тур по странам НАТО, включая США, чтобы «оценить изменение настроя перед началом критически важного саммита».

Интервью Расмуссена британскому изданию стало фактической реакцией на заявление нынешнего главы НАТО. Столтенберг, также 7 июня, заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине будет стоять на повестке дня в Вильнюсе, но напомнил, что НАТО, согласно статье 5 Вашингтонского договора (о коллективной безопасности стран альянса), предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам. При этом он указал, что в настоящий момент для коллективного Запада абсолютный приоритет — это недопущение победы России в нынешнем вооружённом конфликте.

Ранее Столтенберг заявлял, что вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается.

Характер высказываний бывшего и нынешнего глав Североатлантического альянса закономерно вызвал вопрос о реальной перспективе вторжения на Украину восточноевропейских членов НАТО.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, напомним, в апреле указывал на грандиозные риски в случае вхождения Украины в НАТО. «Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — заявил Медведев, заметив, что Венгрия, Польша и Румыния намерены присоединить западные регионы Украины к себе.

Неудержимые восточноевропейцы

Заявления Расмуссена и Столтенберга в преддверии Вильнюсского саммита — отражение той дискуссии, которая сейчас разворачивается в НАТО, сказал ИА Регнум главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

«Есть целый ряд влиятельных стран, которые понимают: придание Украине официального статуса в НАТО в момент острой эскалации конфликта — это демонстративный шаг, который эскалацию усилит, — отметил собеседник. — Это подведёт НАТО ближе к противостоянию с Россией напрямую. Поэтому и звучат в Западной Европе заявления, что пока о членстве или формальной процедуре принятия в НАТО говорить нельзя».

Но в Североатлантическом альянсе есть и другая точка зрения, замечает эксперт. Её представляют настроенные наиболее радикально против России восточноевропейские страны, призывающие к более решительным шагам.

«И Расмуссен играет на этой второй стороне, в его высказывании — упор на необходимость дать Украине некий официальный статус, — полагает Лукьянов. —

Александр Максименко/РИА Новости Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

А если нет, то «мы не удержим от вмешательства восточных европейцев, которые очень болезненно всё переживают». Ну и имеется в виду, что дальше будет война».

«Кусочки территории»

Если Польша, как предупреждает Расмуссен, решится на сепаратный ввод войск на украинскую территорию, то это создаст прецедент, полагают эксперты. И речь идет не только и не столько о присоединении к польскому экспедиционному корпусу военных из Прибалтики. В случае вторжения польских вооружённых сил на Украину не останутся в стороне и другие соседние восточноевропейские страны НАТО, не исключает военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

«И Венгрия, и Румыния, и, возможно, даже Словакия будут, естественно, претендовать на кусочки территории, — прогнозирует военный обозреватель в комментарии ИА Регнум. — Другое дело — позволят ли им эти территории взять под свой контроль. В том же Закарпатье проживает большое количество венгров буквально в нескольких районах. Но там их действительно очень большое число, там люди действительно говорят по-венгерски, хорошо знают свою историю, у них родственники по ту сторону границы. Эти районы вполне могут оказаться частью Венгрии. Словакия какой-то маленький кусочек тоже вполне может занять».

Как ранее отмечало ИА Регнум, венгерские националисты, к которым принято относить премьера Виктора Орбана, считают несправедливыми современные границы страны, установленные Трианонским договором 1920 года. Орбан публично не подвергает сомнению принцип нерушимости территориальной целостности, но даже появление премьера в футбольном шарфе с изображением границ «дотрианонской» Венгрии (с Трансильванией, Закарпатьем, Словакией и сербской Воеводиной) вызвало скандал. В любом случае националистические власти Будапешта не раз давали понять, что не оставят в беде этнических мадьяр Закарпатья, с которыми венгерские власти вели активную работу в 1990-е и нулевые. Венгры в регионе не превалируют (их 12%), но вдоль украино-венгерской границы они составляют этническое большинство.

Румынские националисты — к которым относится и предыдущий президент страны Траян Бэсеску — не забывают о границах Великой Румынии до 1940 года, которая включала, напомним, не только правобережную Молдавию (Бессарабию), но и Южную Бессарабию (нынешний юго-запад Одесской области с городами Аккерман и Измаил), а также Северную Буковину (нынешнюю Черновицкую область на западе Украины). Националисты считают румын и молдаван одной нацией, и из этого следует, что в Южной Бессарабии, на Северной Буковине и в том же Закарпатье живут в общей сложности около 260 тысяч «соотечественников», которым может потребоваться «защита».

Словаков на Украине — в основном в тех же приграничных районах Закарпатья — сравнительно мало, около 6,3 тысячи, но также не будем забывать об исторических границах. Первая Чехословацкая Республика с момента создания в 1918 году и до 1938–1939 годов (а де-юре до 1946 года) включала в себя Подкарпатскую Русь — нынешнюю Закарпатскую область Украины. Коренные жители региона и сопредельных территорий, карпатские русины, к слову, имеют в Словакии статус национального меньшинства и по сути признаются отдельным — четвертым восточнославянским — народом, а на Украине не считаются даже субэтносом украинского народа.

Грёзы о «кресах»

Идеология территориального реванша, пожалуй, наиболее простроена в Польше, где периодически вспоминают то о «Прусах Крулевских» (части бывшей Восточной Пруссии, что даёт почву для фантазий о «возвращении» Калининграда), то о «кресах всходних» — «восточных окраинах» Польши, к которым до 1939 года относились отнятый у литовцев Вильнюс (Вильно), а также захваченные по результатам советско-польской войны Западная Белоруссия и большая часть Западной Украины.

«Для поляков возвращение «кресов всходних» — это вопрос, который не решается указаниями из Вашингтона или согласованием с кем-либо, — полагает Онуфриенко. — Любому президенту Польши, который вернёт эти «кресы», включая Львов, в состав Речи Посполитой памятник золотой поставят в центре Варшавы при жизни. Независимо от чего-либо. Полякам будет глубоко безразлично, что по этому поводу думают американцы, НАТО или кто-то ещё. Это вопрос, который они решат в любом случае».

И именно в Польше вопрос о восточных территориях ставится политиками открыто. Младший партнер правящей партии «Право и справедливость» — партия «Суверенная Польша» во главе с министром юстиции генпрокурором страны Збигневом Зёбро на своём съезде провозгласила тезис о необходимости «создания нового пространства личной, религиозной и экономической свободы на территории бывшей Первой Речи Посполитой».

В апреле официальная Варшава поспешила опровергнуть заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что США и Польша разрабатывают план по установлению польского контроля над «историческими владениями» на Украине. Планов аннексии нет, заверил представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

Но это не исключает того, что правящая партия «Право и справедливость» следует сформулированной еще Юзефом Пилсудским идее «прометеизма» — «освобождения» восточноевропейских народов от «господства» Москвы и создания балто-черноморского союза государств, разумеется, с лидирующей ролью Польши.

В свою очередь, заявление Расмуссена и все прочие подобные высказывания западных публичных деятелей выглядят как попытки институализировать происходящий процесс неформального втягивания восточноевропейского фланга НАТО в конфликт на Украине, отмечает Онуфриенко.

Осенью 2015 года на территории Польши, напомним, было создано вооружённое формирование, получившее наименование «Литполукрбриг». Преимущественно польский личный состав новой «бригады», чьё создание преподносилось как «часть продолжительного процесса последовательного и долгосрочного военного сотрудничества», был для формальности разбавлен некоторым количеством граждан Литвы и Украины.

Собеседник ИА Регнум допускает, что это формирование войдёт в некий контингент, формально миротворческий. «Он сможет по сути высвободить несколько бригад киевского режима, которые тот, в свою очередь, сможет перебросить на фронт», — рассуждает Онуфриенко. Он полагает, что некоторое время «Литполукрбриг» сможет позиционироваться в роли миротворческого контингента, но в случае команды из Варшавы — просто оккупировать занимаемые территории.