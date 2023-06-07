Брюссель, 7 июня, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Если Украина не одержит победу в военном конфликте с Россией, то обсуждение её членства в НАТО потеряет всякий смысл, заявил 7 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Выступая на форуме в Брюсселе, он сказал, если Украина перестанет существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, «не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще».

При этом Столтенберг отметил, что в настоящий момент для государств коллективного Запада абсолютным приоритетом является недопущение победы России.

Ранее сообщалось, что 8 июня состоится заседание комиссии НАТО — Украина, в котором виртуально примет участие министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal, что не намерен участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украине на нём не дадут конкретного сигнала по вопросу о вхождении в альянс. Глава украинского МИД позднее добавил, что его страна должна войти в состав НАТО без плана действий по членству. При этом он отметил, что Киев понимает, что не входит в альянс и не может диктовать ему решения.

До этого Зеленский заявлял, что перспективы Киева стать членом Североатлантического альянса становятся всё более призрачными и отдалёнными. Также о невозможности присоединения Украины к альянсу неоднократно говорили и ведущие политики Запада.