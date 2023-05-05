Родился в Крыму, жил на Камчатке, работает в Москве. Окончил Московский государственный университет. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Век», «Российские вести», а также аналитических дирекциях "Первого канала" и телеканала «Звезда». Экспертная специализация: Польша, Украина (регионалистика), Ватикан и Римско-католическая церковь, Церкви Ближнего Востока и Закавказья.

В ситуации, когда ведущие польские партии определяются со стратегией участия в запланированных на осень парламентских выборах и подходят к формированию списков кандидатов, «Солидарная Польша» (SP), младший партнёр «Права и Справедливости» (PiS) по правящей коалиции, сумела неприятно удивить «старшую сестру».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

3 мая «солидаристы» провели в Варшаве съезд, на котором было принято решение о переименовании партии в «Суверенную Польшу». Это первое.

И второе. Впервые за много лет сотрудничества в правящей коалиции и избирательных кампаниях представители PiS не получили от партнёров приглашения принять участие в их мероприятии.

«Право и Справедливость», в свою очередь, дала понять, что «не понимает» некоторых действий союзников по правому лагерю. «Бренд «Солидарная Польша» присутствует в польской политике уже много лет, менять название — это довольно рискованный шаг, мы не знаем, как отреагирует электорат», — заявил правительственному Польскому агентству печати пресс-секретарь PiS Рафал Бохенек.

Adrian Grycuk Ярослав Качиньский

Решение партнёров не приглашать на съезд председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского он назвал «продиктованным причинами, которые нам не совсем понятны». Последовала и первая реакция PiS: её лидеры предупредили, что пересмотрят процесс формирования списка кандидатов по избирательным округам.

Не секрет, что «Суверенная Польша», которая самостоятельно не способна перешагнуть пятипроцентный барьер, хотела добиться присутствия своих политиков в списке объединённых правых по всем округам. Теперь её квота, как намекают в «Праве и Справедливости», может быть даже урезана.

Дело в том, что своим переименованием SP открыто посягнула на программные положения PiS, автором которых считается Качиньский. О необходимости восстановления «польского суверенитета» он заговорил практически сразу после прихода «Права и Справедливости» к власти в 2015 году. Судя по всему, попытка «рейдерского захвата» постулата о «суверенности» могла лично задеть председателя PiS.

Но важно не только это. Как бы «Право и Справедливость» не критиковала брюссельских бюрократов и «планы» Германии взять контроль над всем Европейским союзом, действующее правительство Матеуша Моравецкого шло и идёт на значительные уступки ЕС.

«Суверенная Польша» оспаривает действия премьера по многим позициям в целом и, в частности, в таком важном направлении, как климатическая политика и переход Евросоюза к 2050 году к полностью «зелёной энергетике». Но Варшава вынуждена в данном вопросе подчиниться Брюсселю, рискуя в противном случае оказаться на обочине экономического развития и потерять слишком много денег.

При этом, как утверждают некоторые политики «Права и Справедливости», лидеру «Суверенной Польши», министру юстиции и генеральному прокурору Збигневу Зёбро «наш электорат верит больше, чем Моравецкому».

Иван Шилов ИА REGNUM Збигнев Зёбро

Известны и амбиции Зёбро по триумфальному возвращению в PiS, откуда его некогда изгнал Качиньский. Это вызывает опасения: не получится ли так, что радикальная риторика «Суверенной Польши» в какой-то момент окажется чем-то большим, чем просто предвыборными лозунгами?

«Защита суверенитета Польши от атаки с Запада становится сутью и целью новой-старой партии министра юстиции», — отмечает одно из польских либеральных изданий, что настораживает не только оппозицию, но и президентский дворец.

«Я вижу угрозы безопасности, скорее, с восточного, в основном с российского, направления», — комментирует заявления «Суверенной Польши» глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач.

Помимо того, SP стала осваивать темы, которые считаются неудобными для правящей коалиции в условиях украинского конфликта. Во время её съезда прозвучал тезис о необходимости «создания нового пространства личной, религиозной и экономической свободы на территории бывшей Первой Речи Посполитой».

Таким образом, по оценке польских СМИ, «создаётся впечатление, что маленькая партия министра юстиции действительно планирует построить какой-то новый порядок не только на польской территории, но и на территории соседних стран».

Проблема здесь для Варшавы не только в том, что Зёбро якобы помогает «российской пропаганде» и укреплению мнения о небескорыстной помощи киевскому режиму, за которой стоит польский проект поглощения Украины. Первая Речь Посполитая простиралась и на Белоруссию с Литвой.

Конечно, использование старых карт не является ноу-хау Варшавы. К нему прибегает Будапешт, демонстрируя периодически очертания Венгрии до Трианонского договора 1920 года.

CoolKoon Венгрия по Трианонскому договору (розовый цвет) и отошедшие от неё территории (зелёный). Указан этнический состав регионов на 1920 год

Однако Варшава, в отличие от Будапешта, стремительно наращивает свои вооружённые силы, укрепляя потенциал не только оборонный, но и наступательный. Поэтому заявления польских политиков, апеллирующих к её историческим амбициям, вызывают большее напряжение, чем это происходит в случае с венгерскими политиками.

В итоге «Суверенная Польша» сегодня становится провоцирующим внешним фактором для старшего партнёра. «Праву и Справедливости» предстоит определиться, будет ли она дрейфовать от младшего партнёра и в какую сторону. PiS может как перехватить её лозунги и радикализироваться, так и, напротив, сыграть на смягчении своей предвыборной программы.

Пока единство объединённых правых сохраняется благодаря харизматичному и обладающему сильными политическими инстинктами Ярославу Качиньскому. Однако его проблемы со здоровьем могут привести к тому, что хватка председателя «Права и Справедливости» ослабнет.

А тогда у Зёбро появится неплохой шанс повести PiS если не формально, то хотя бы идеологически за собой. Со всеми вытекающими из этого последствиями.