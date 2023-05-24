Брюссель, 24 мая, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается, заявил 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Вступление Украины НАТО во время войны невозможно», — сказал Столтенберг на брюссельском форуме, передаёт ТАСС.

Тем не менее генсек отметил, что на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле, будут приняты решения, которые приблизят Украину к вступлению в Североатлантический альянс.

Столтенберг снова повторил, что на данный момент главной задачей НАТО является победа Украины в военном конфликте с Россией.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима «дорожная карта» для наращивания военного потенциала.

Такой же точки зрения придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе и потому, что критерии НАТО включают условия, которые Киев в настоящее время не может выполнить.