Для Польши и Германии территория б. УССР как являлась, так и является площадью геополитического соперничества. Конфликт, развязанный киевским режимом, лишь подогревает амбиции Берлина и Варшавы, причем дело не только в восточном направлении. Неудивительно потому, что вопрос о том, кто будет готовить будущую армию киевского режима, стал поводом для споров между немцами и поляками.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза в Брюсселе решили, что совместная тренировочная миссия на территории ЕС для подготовки 15 тысяч членов Вооруженных сил [б. УССР] должна начаться до конца года, однако это показало, насколько сильно испорчены отношения между Германией и Польшей, — пишет немецкая газета Tagesspiegel. — Фактический штаб учебной миссии, получившей название EUMAM, будет находиться в Польше. По словам европейских дипломатов, несколько стран уже проявили интерес к отправке своих инструкторов в Польшу. С другой стороны, немецкое правительство в последние месяцы критиковало эту идею ввиду географического расположения, в частности, общую границу поляков с Калининградом, что является аргументом против размещения штаб-квартиры в Польше. Иными словами, Берлин опасается, что учебная миссия может стать целью российских деструктивных операций. Однако не только военные соображения лежат в основе немецко-польских разногласий по поводу миссии EUMAM. С начала войны в [б. УССР] между двумя странами неоднократно возникали трения. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, например, сразу после российского вторжения заявил, что поставка Германией [киевскому режиму] лишь 5 тысяч касок является «шуткой».

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Конечно, дело не в касках. Для Варшавы действия Берлина на территории б. УССР являются индикатором, во-первых, отношений Германии и России. Польшу интересует, в какой степени разрыв немецко-российского диалога стал неотвратимым. Для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) это важнейшая геополитическая дилемма. Как на днях заявил глава PiS Ярослав Качиньский, цели «двух основных стран (Евросоюза — С. С.) на данный момент — Германии и Франции — это либо сильно ослабить США в Европе, либо устранить их из Европы. Отсюда и эти поклоны России. Потому что есть евразийская концепция, которая не предусматривает особой роли США, а хочет построить межгосударственную структуру от Лиссабона до Владивостока. Это концепция, которая не учитывает природу России и, очевидно, очень опасна для нас». Во-вторых, варшавский салон имеет в виду и вариант, который предусматривает ослабление Москвы через реанимацию Брестского мира, который в Польше в то же время воспринимают как попытку помешать ее восточной политике, предусматривающей возрождение лидирующей роли Варшавы в прибалтийско-черноморском регионе.

Парадокс в том, что внешне Польша в лице «Права и Справедливости» вроде бы поднимает на щит идеи маршала Юзефа Пилсудского с его видением России как главного оппонента, откуда и растут ноги концепции «прометеизма» с его идеями ограничения «русского империализма» посредством укрепления блока постсоветских республик. Но на самом деле PiS реализует концепцию оппонента маршала — выдающегося польского политика Романа Дмовского, который видел в Западе в лице Германии главную опасность для поляков. Как замечает близкий к Качиньскому депутат Европейского парламента профессор Здислав Краснодемский, «сегодня запутанная проблема, настоящий вызов нашей политике (и экономике) — это не Восток, не Россия. Можем ли мы вообще признать, что Европа стала трудным вызовом для польской политики и может вскоре стать еще более трудным? Именно наши партнеры в странах к западу от Польши поддаются имперскому искушению, имея при этом растущие внутренние проблемы. Именно их самоуверенная политика отличает их интересы от наших. И вскоре они могут стать несовместимыми с нашим коренным интересом — обретением независимости, субъектности, получением таких возможностей и прав, как у ведущих европейских стран».

United States Library of Congress Роман Дмовский. 1919

Б. УССР в данном случае является геополитическим призом для Варшавы. А в ситуации, когда ввиду «горячего конфликта» вооруженные силы киевского режима становятся важнейшим как силовым, так и политически ресурсом, получение над ними контроля оказывается ключевой задачей для Берлина и Варшавы. Тот, кто получит возможность обучать военных б. УССР, сегодня лейтенантов, а завтра — генералов, командующих армиями, получит в свое распоряжение джокера, способного в нужный момент выиграть партию. Учитывая, что Польша настроена сорвать европейский проект построения пространства от Лиссабона до Владивостока, выполняя задачу фрагментации евразийского пространства в интересах Вашингтона и Лондона, ее цель поставить под свой контроль вооруженные силы киевского режима, накачанные поставками американского военно-промышленного комплекса, очевидна и прозрачна. И чем ответит Германия? Во время Первой мировой войны, когда Берлин осуществил переворот в Киеве и привел к власти гетмана Скоропадского, одним из вариантов было закрепление за этим городом статуса центра будущего наступления на Москву, чтобы создать подчиненное немцам российское государство в качестве своего протектората. Посмотрим, не решится ли Берлин вытащить этот проект из своих загашников.