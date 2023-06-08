Москва, 8 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. США не позволят странам НАТО официально вмешаться в конфликт на Украине и отправить туда войска, однако в составе ВСУ может вырасти количество наёмников из стран Запада и разного рода «добровольцев». Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 июня заявил политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в интервью газете The Guardian бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фон Расмуссен рассказал, в каком случае НАТО мог бы ввести войска на Украину, чтобы принять участие в конфликте на стороне ВСУ. Такое развитие событий, по мысли Расмуссена, возможно в том случае, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе киевский режим не получит от альянса гарантий безопасности. В таком случае Польша и государства Прибалтики будто бы могут сформировать «коалицию желающих» и двинуть войска на территорию Украины.

Как полагает Войтоловский, это крайне маловероятный сценарий, потому что США не возьмут на себя риски с обеспечением безопасности стран НАТО, которые захотят и смогут принять участие в подобной интервенции. Он призвал не забывать, что пятая статья Североатлантического договора говорит о том, что конфликт с одной из стран НАТО потребует вовлечения всех государств этого военного блока. В Вашингтоне понимают риски подобной эскалации, которая чревата войной с применением ядерного оружия, и не позволят своим союзникам (ни Польше, ни странам Прибалтики) официально устраивать такие авантюры.

Однако, как уточнил Войтоловский, могут предприниматься неофициальные действия.

«Мы видим, какое количество «добровольцев», «солдат удачи» и наёмников из стран Запада действует в составе ВСУ. Их число может возрасти. И де-юре это не будет вовлечением стран НАТО в конфликт. А вот де-факто это будут силы из стран НАТО, связанные с ними, вооружённые ими и действующие на Украине против ВС РФ», — сказал эксперт.

По его словам, такой вариант интернационализации конфликта уже реализуется. Тем более, как напомнил эксперт, история холодной войны знает примеры, когда региональные конфликты, превращавшиеся в прокси-войны, становились ареной вовлечения таких добровольческих формирований, причём достаточно массовых.

Поэтому, считает Войтоловский, никаких реальных гарантий безопасности на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев не получит. Это исключено. Потому что это означало бы прямое вовлечение НАТО в военный конфликт.

Несколько иначе смотрит на ситуацию военный эксперт Борис Рожин. Он призвал не забывать, что планы военного включения сил НАТО в конфликт на Украине существовали ещё в 2022 году. В частности, их открыто озвучивала Польша. Для неё это было бы интересно с точки зрения потенциальной аннексии территорий Западной Украины. И сейчас, как полагает Рожин, этот вариант более вероятен, чем в 2022 году.

До Расмуссена с аналогичными прогнозами о вероятности появления регулярных войск НАТО на Украине выступал бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт. Он также ратовал за создание некой коалиции из стран — членов НАТО, вооружённые силы которой отправились бы на Украину, дабы «вытеснить» оттуда Россию.

Кроме того, есть данные, что государства Европейского союза близки к тому, чтобы рассмотреть вопрос отправки войск на Украину. Такой информацией поделился в конце марта 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в ЕС «близки к этой ранее не переступаемой границе».