Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии, случившиеся сто лет назад, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноармейцы в польском плену

Начавшаяся в 1919 году как битва за территорию после распада империй советско-польская война шла туго. Пока качались весы военного счастья, и поляки побывали в Киеве, и войска Западного фронта Михаила Тухачевского подошли к Варшаве, где закончили победоносный марш поражением и катастрофой отступления.

Тогда в плен попали десятки тысяч красноармейцев, но сколько именно — стороны до сих пор посчитать не могут: оценки разнятся — от 60 до 100 тысяч человек, а где-то говорят вообще о двухстах тысячах. Все эти люди оказались в тяжелейших условиях: от плохих условий содержания, голода, тяжелых заболеваний они гибли тысячами. А в соответствии с принятой в России трактовкой еще и специально истреблялись поляками.

Вот и Володин требует от Следственного комитета и Генпрокуратуры всестороннего расследования обстоятельств гибели солдат и офицеров РККА в польских лагерях, называя цифру «более 30 тысяч». Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские, подчеркнул глава Госдумы, и «подобные кровавые преступления не имеют срока давности».

Но тут надо сказать, что это не первый подход к проблеме.

Еще в 1998 году в ответ на просьбу Генпрокуратуры РФ провести расследование по факту гибели более 80 тысяч красноармейцев министр юстиции Польши Ханна Сухоцкая ответила отказом. Такая позиция давно и крепко обоснована польским историками, которые говорят о смерти 16–18 тысяч военнопленных по причине «общих послевоенных условий». С тех пор точка зрения официальной Варшавы принципиально не менялась.

В 2004 году был даже издан специальный сборник архивных документов «Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 годах», а три года назад Институт нацпамяти выпустил сборник статей «Военнопленные 1920». В нем маститые историки дают базу: тема с гибелью военнопленных была специально придумана после фундаментальной ошибки президента СССР Михаила Горбачева. От имени государства в 1990 г. он официально признал, что расстрел польских военнопленных офицеров в Катыни был совершен советской стороной, а потом уже спохватился.

Теперь, по мнению поляков, нужна была подходящая тема, «чтобы найти в последний момент что-то, что могло бы обвинить польскую сторону, стать противовесом по принципу: преступление за преступление».

А профессор Торуньского университета Вальдемар Резмер написал для сборника огромную статью, в которой объясняется, что польская сторона хоть и не подписала Гаагскую конвенцию 1907 г. о военнопленных, но «признавала постулаты этой конвенции» и вела себя образцово. Такие были хорошие люди, что просто не могли устраивать массовых убийств в жестокое время, когда пару сотен пленных прямо на поле боя могли сгоряча изрубить шашками.

Но самое главное, что, помимо статей в сборниках, существует Рижский договор 1921 г. между Польской республикой, РСФСР и УССР, в котором высокие договаривающиеся стороны установили «полную амнистию за всякие политические преступления и проступки». В том числе за проступки против правил, «обязательных для военнопленных, гражданских интернированных и вообще граждан противной стороны». Кроме того, согласно всем существующим нормам права, неприменение сроков давности в данном случае невозможно, как и придание обратной силы уголовному закону.

«При таких условиях ни польские, ни российские правоохранительные органы до настоящего времени не взяли (да и объективно не могут взять) на себя ответственность возбудить уголовное дело по данному факту, равно как не могут провести расследование по этому поводу в рамках уголовного судопроизводства», — пишет в своей статье по данной проблеме зав. кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз.

Таким образом, атака в лоб по линии «не простим смерть военнопленных сто лет назад» заведомо упирается в три линии прочной обороны. Первой из которых является встречное обвинение в попытке преуменьшить масштабы катынского преступления.

Для этого в Польше даже придумали термин «анти-Катынь». И прошибить эту оборону вряд ли возможно, хотя бы даже потому, что все возможные доказательства находятся под польским контролем и проводить, например, эксгумацию останков на месте бывших лагерей поляки просто не дадут.

Поэтому, если существует необходимость расшатать нервную систему оппонента, нужно использовать обходной маневр, искать уязвимые точки, мыслить гибче. Например, используя любимую поляками тему репараций. Если Польша, надоедливо жужжа, постоянно требует миллиарды евро от Германии (и даже пыталась посчитать ущерб от СССР), никто не мешает выдвинуть такие же требования к Польше. Причем вполне аргументированные.

Согласно данным Справки о потерях в личном составе, вооружении, боевой технике и расходе материальных средств Советскими вооруженными силами в период освобождения Польши в 1944–1945 гг., составленной в 1956 г. бывшим начштаба 3-го Белорусского фронта, генерал-полковником Александром Покровским, такие расходы составили 26 720 959 000 рублей. По сегодняшнему курсу (он действительно существует для расчетов по советскому госдолгу) это $1,8797 за рубль, или почти 50 млрд долларов.

Самой расходной статьей оказались боеприпасы, на них было потрачено 10,3 млрд руб. Кроме того, никак не оценены людские потери: в справке указано, что РККА безвозвратно потеряла 477 295 чел. Согласно выводам комиссии Григория Кривошеева (работавший в 1988–1993 гг. коллектив военных историков), потери во время освобождения территории Польши составили 600 212 человек. Также следует принять во внимание и решение о передаче в состав польского государства немецких земель, с которых было выселено порядка 14 млн человек. Это приобретение тоже шло в счет репараций — только уже германских.

Здесь открывается обширное поле для деятельности, тем более что Польша сама создала для нее отличные возможности, вместе с Украиной завывая о «повторной оккупации». Давайте согласимся с этим утверждением: простите, ошибочка вышла.

Несуществующее государство вернули в европейскую семью народов ценой материальных и человеческих потерь ввиду неспособности польских вооруженных сил и эмигрантского правительства в Лондоне освободить свою территорию самостоятельно. Поэтому просим расходы немедленно возместить.

При этом мы, безусловно, за восстановление исторической справедливости и признаем, что 11 января 1944 г. советское правительство неверно сообщило коллегам в Лондоне о своей позиции относительно будущих границ Польши. Тогда формирование границ возрожденной страны танцевало от линии Керзона 1919 г., но за счет «отнятых немцами исконных польских земель».

Ввиду некорректности данной формулировки мы предлагаем вернуть в состав Речи Посполитой восточные территории по р. Збруч (ошибочно называемые Западной Украиной), а Германия должна получить назад свои законные земли вокруг Бреслау, Оппельна, Штеттина и Данцига, а также Грюнберга в Силезии, кошмарно переименованного в Зелену-Гуру.

Требовать денег всегда проще, чем отмщения.

А раз так, можно прикинуть смету за все эпизоды проявления польской пассионарности. Ведь даже во время той же войны 1919–1920 гг. отступающие поляки взорвали в Киеве цепной мост через Днепр. Его проект утверждался непосредственно императором Николаем I, а стоимость строительства составила около трех с половиной миллионов рублей серебром — по нашим подсчетам, порядка $45 млн.

Взорванный Николаевский цепной мост в Киеве. 1920 год

И вот тогда можно будет с удовольствием послушать, что скажут маститые польские историки, привыкшие играть в одни ворота.