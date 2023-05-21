Когда Финляндия в прошлом году принимала запрет на выдачу виз россиянам и на въезд граждан РФ с шенгенскими визами, одним из главных доводов было стремление усложнить жизнь «шпионам Москвы». Однако в настоящее время финские спецслужбы полагают, что даже запрет на въезд в отношении большинства россиян не пресек деятельности «враждебных агентов».

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион

Подозрительные русские

В последнее время русскоязычные жители Финляндии — а их в стране насчитывается не менее 88 тысяч человек — нередко жалуются на неприятности, которым они подверглись из-за своего происхождения. Выросло количество «проверок», проводимых финской Полицией безопасности (SuPo), и именно русскоязычных «проверяют» в первую очередь.

«Война изменила ситуацию с безопасностью в Финляндии, в связи с чем многие организации заказывают проверки в отношении работников более активно», — уверяют в SUPO. В некоторых случаях эти проверки закончились печально. Например, увольнения из государственного социального ведомства (Kela) программистов и разработчиков оборудования — их сочли «подозрительными» из-за наличия у них второго, российского, гражданства.

А на днях выяснилось, что финская криминальная полиция (KRP) расследовала дело двоих граждан России, проживающих в Суоми по постоянному виду на жительство, которых заподозрили в шпионаже в центральной больнице области Кайнуу.

В сентябре прошлого года власти получили сообщение о том, что двое уборщиков зашли в больничное помещение, где они, мол, не должны были находиться. Как раз в этот момент на территории больницы проходили совместные тренировки финских военных и работников социальных служб с целью подготовки к различным чрезвычайным ситуациям.

KRP взялась за это дело с большим рвением. Согласно материалам следствия, «были основания подозревать, что мужчины вошли в комнату с намерением получить информацию, которую они могли бы передать властям иностранного государства».

В ходе следствия представитель клининговой компании, однако, сумел доказать, что уборщики находились в помещении по указанию работодателя и ни в чем не виноваты. Спустя полгода уголовное дело было закрыто, поскольку оснований для подозрения не оказалось.

Если поблизости нет русских, жертвами шпиономании могут стать и сами финны.

Газета Helsingin Sanomat пишет, что финские студенты, изучающие русский язык, обеспокоены риском сокращения карьерных перспектив. Некоторые из сограждан называют их «приспешниками Путина».

Так, 25-летняя Сенни Тойкка, которая учится в магистратуре Университета города Тампере, пожаловалась: «Я не хотела бы стыдиться своей специальности, но предрассудки и комментарии окружающих очень угнетают. Комментарии были еще до войны, но теперь их стало еще больше».

Тойкка поведала, что студенты, числящиеся на кафедре русского языка и культуры, сталкиваются с неприязнью окружающих и с подозрениями. По словам девушки, многие студенты, изучающие русский, «испытывают страх и неуверенность».

(сс) Susannaanas Штаб-квартира Полиции безопасности в Хельсинки

«Деятельность шпионов парализована»

В конце марта 2023-го SuPo в ежегодном бюллетене триумфально сообщила, что в 2022 году вдвое сократила количество «профессиональных российских шпионов», якобы действовавших на финской территории. В Полиции безопасности уверяют, что сокращение произошло как за счёт депортации «разведчиков», так и за счёт отказа в выдаче виз тем, кто только стремился попасть в Суоми.

Теперь в SuPo уверены, что «деятельность российских шпионов парализована надолго: установление личных контактов — основополагающая часть подобной работы, а оно требует значительного времени».

При ближайшем рассмотрении выясняется, что под «базами разведчиков» финская спецслужба подразумевает посольство России в Хельсинки, а также консульства в городах Турку и Мариехамне.

Российское посольство регулярно публикует в интернете список лиц, работающих в Финляндии дипломатами. Издание Helsingin Sanomat изучило эти данные — за минувший год список сократился на одиннадцать фамилий. Финская пресса высчитала, что в прошлом году SuPo выслала из страны «шесть российских разведчиков», а ещё пятерым было отказано во въезде.

При этом СМИ глубокомысленно отмечают, что, мол, часть разведчиков были членами семей дипломатов, поэтому в официальных дипломатических списках России не значились.

В январе 2022 года российский список дипломатов в Финляндии состоял из 52 человек. В актуальном на сегодняшний день перечне — лишь 41 сотрудник. Для сравнения: в 2005 году в одном только посольстве России в Хельсинки работали почти 60 человек.

Глава SuPo Антти Пелттари считает, что Россия по-прежнему пытается обеспечить прикрытие своим агентам. «С течением времени они вынуждены компенсировать пробелы, которые образовались в разведке, например за счёт увеличения числа других сотрудников под прикрытием», — объясняет он.

Александр Демьянчук/ТАСС Консульский отдел посольства России в Хельсинки

«Концепция угрозы»

Спецслужба запугивает финнов: шпионом может оказаться кто угодно!

В SuPo уверяют: шпионы работают не только дипломатами, но и журналистами, учёными, бизнесменами, аспирантами и студентами. Правда, точных данных о численности российских разведчиков в Финляндии SuPo не приводит. Там лишь ограничиваются утверждением, что в Суоми находились «десятки» сотрудников иностранных спецслужб.

В начале этого года Вооруженные силы Финляндии основали Центр по борьбе с иностранным влиянием. Задача центра — обучить финских военных распознавать «методы влияния» и подготовить к борьбе с «воздействием извне».

В армии о деятельности нового центра отвечают скупо и с неохотой. Пока что в работе задействовано несколько человек. Задачей центра названа «организация обучения сотрудников и резервистов Оборонительных сил методам выявления и борьбы с масштабным воздействием». На практике это означает, что «личный состав научится выявлять воздействие на собственные войска и бороться с ним».

Встает все же вопрос: а что это, собственно говоря, такое, «масштабное влияние»?

В документе финского Кабмина об оборонной политике за 2021 год этому посвящена целая страница. Согласно документу, «масштабное влияние — это концепция угрозы, используемая в военной готовности, которая включает в себя как так называемое гибридное влияние, так и открытое применение военной силы».

Целью авторов такого влияния является «подрыв обороноспособности пострадавшего государства, например, путем подрыва воли к самообороне или способности политического руководства к действиям».

«С точки зрения обороны Финляндии, военное давление и применение силы являются основными средствами оказания влияния в широком масштабе», — говорится в «Заявлении об оборонной политике» финского правительства. Какое именно государство подозревается в организации «масштабного влияния», документы специально не сообщают, но это подразумевается само собой.

Александр Демьянчук/ТАСС Таможенный контроль на российско-финляндской границе

Русские подводные лодки в финских озерах

В прошлом году начальник Полиции безопасности Антти Пелттари стращал сограждан: «все финское общество должно быть готово к различным действиям, с помощью которых Россия хочет повлиять на принятие Финляндией решений по вопросу НАТО».

По его мнению, «Россия намерена в ближайшее время расширять в Финляндии свои операции информационного воздействия».

Сейчас же, когда Суоми уже официально стала членом Североатлантического альянса, задачи российских агентов, по мнению SuPo, скорректированы.

Во-первых, их бросили на выведывание секретных аспектов сотрудничества Финляндии с альянсом. Во-вторых, в задачу им поставили распространять среди финнов недовольство фактом членства в НАТО — дескать, это не способствует безопасности, а совершенно наоборот.

Не так давно глава финского МИДа Пекка Хаависто озвучил одно яркое проявление деятельности, по его мнению, российских «гибридных» агентов.

Как известно, в прошлом году Турция прервала переговоры с Швецией о ратификации вступления в НАТО, после того как у здания турецкого посольства в Стокгольме сожгли Коран. Хаависто в телеэфире заявил, что за этой акцией может стоять попытка «гибридного влияния» со стороны России.

«Это расследуется. Обнаружены различные связи в окружении активиста. Я не могу сказать точно. Вопрос расследуют местные власти. Но, по крайней мере, нам показали концепцию того, как действовать, чтобы причинить максимально возможный вред», — подчеркнул министр Хаависто.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Справедливости ради, надо отметить, что финская шпиономания вспыхнула не вдруг — она начала нарастать с 2014 года, после присоединения к России Крыма.

«После этого пошли публикации в финских СМИ и целые книги о том, что происходит вторая волна «финляндизации» (подчинение политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета), начались поиски русских подводных лодок в финских озерах, многозначительные карты, на которых дачи, купленные русскими в Финляндии, оказывались подозрительно близко с военными и стратегическими инфраструктурными объектами, и прочее нагнетание», — свидетельствует проживающий в Финляндии публицист Александр Коммари. Он полагает, что шпиономания будет только нарастать.