Материалы с тегом «G20»
Ушаков: Россия никогда не противопоставляла БРИКС G7 или G20
Межгосударственная организация БРИКС — это самодостаточная структура, которая не противопоставляет себя «Группе семи» (G7) или «Большой двадцатке» (G20). Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Россия никогда не противопоставляла БРИКС другим межгосударственным структурам...
5 марта 2024
Министры стран G20 не выработали итоговое заявление из-за Украины
Министры финансов и главы центробанков «Большой двадцатки» (G20) не смогли составить совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу украинского конфликта. Встреча проходила в бразильском Сан-Паулу, сообщило 29 февраля немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники...
1 марта 2024
Глава минфина США расценила риски при конфискации активов РФ как невысокие
В США допускают возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов за рубежом, но считают такое развитие событий маловероятным, заявила 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен. «Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный...
новость часа
27 февраля 2024
Бербок перепутала Лаврова с его заместителем на саммите в Бразилии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 февраля рассказала, как глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на министерской встречи «Большой двадцатки», перепутала российского министра иностранных дел Сергей Лаврова с его заместителем. «Бербок кричала в микрофон: Сергей Лавров, я к...
24 февраля 2024
Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 февраля, прибыл в столицу Бразилии, где встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщило агентство ТАСС. В аэропорту российского дипломата встретил караул, у выхода с трапа постелили красную ковровую...
новость часа
22 февраля 2024
Лавров заявил о провале попыток «украинизировать» повестку в G20
Попытки представителей западных стран «украинизировать» повестку в G20 провалились, заявил 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД «Группы двадцати». «Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров «Группы двадцати» увести дискуссию от...
22 февраля 2024
Сергей Лавров принял участие в первом дне заседания глав МИД стран G20
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 21 февраля, принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). По информации «РИА Новости», перед началом встречи дипломатов Сергей Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Боливии и...
22 февраля 2024
Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова в Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета глав МИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро намерен провести ряд двусторонних встреч. Об этом 21 февраля в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Встреч немало. Конечно...
21 февраля 2024
В МИД России заявили о планах наладить тесное партнерство с G20
Россия в качестве председателя объединения БРИКС планируют наладить тесное партнерство с «Группой двадцати» (G20), сообщил МИД России на своем сайте. В ведомстве пояснили, что такая деятельность поможет укрепить голоса стран Глобального Юга и Глобального Востока в ведущих многосторонних структурах...
21 февраля 2024
Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД стран G20
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где пройдёт встреча глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. На кадрах, которые опубликовало министерство, видно, как глава МИД выходит из самолёта. Его встречал...
новость часа
21 февраля 2024
РФ на СМИД G20 отметит неприемлемость финансирования конфликта на Украине
Россия на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) отметит неприемлемость финансирования конфликта на Украине. Об этом в среду, 21 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного...
21 февраля 2024
МИД России указал на включение Западом непрофильных проблем в повестку G20
Включение по желанию Запада непрофильных проблем в повестку Совета министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» (G20) множит разногласия между участниками собрания, говорится в заявлении МИД России на сайте этого ведомства. В МИД РФ также назвали такую ситуацию деструктивной. В заявлении...
21 февраля 2024
В Рио-де-Жанейро начались последние приготовления к встрече глав МИД G20
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) начались последние приготовления перед встречей глав внешнеполитических ведомства стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом в среду, 21 февраля, сообщило «РИА Новости». По информации источника, местом встречи станет гавань Глория, расположенная в одном из самых безопасных...
21 февраля 2024
Советник Байдена Джейк Салливан заявил о формировании нового миропорядка
Мировой порядок, развивавшийся с даты окончания Второй мировой войны, подошёл к концу, формируется какой-то новый миропорядок, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тему в ходе трансляции, которая велась 16 января на сайте...
17 января 2024
Министр экономики Индонезии перепутал Россию с Советским Союзом
Министр экономики Индонезии Айрлангга Хартарто перепутал Россию и Советский Союз, рассказывая о поездках президента страны Джоко Видодо в Москву и Киев в 2022 году, сообщило 8 января индонезийское агентство Antara. В тот период Индонезия была председателем «Большой двадцатки». Хартарто отметил, что...
8 января 2024
Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на ордер МУС
В Бразилии в 2024 году состоится саммит G20, принять участие в нём, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), пригласят президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть...
5 декабря 2023
В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на саммите G20
Отсутствие президента США Джо Байдена никак не сказалось на проведении саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, повлияло ли каким-то образом отсутствие американского лидера на ход саммита G20...
24 ноября 2023
В Кремле заявили, что в G20 по теме Украины позиции разнятся
Страны «Группы двадцати» (G20) расходятся в позициях по теме Украины. В ходе саммита президент России Владимир Путин выступил с развёрнутой оценкой в ответ на их формулировки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 ноября журналистам. «Действительно, позиции по украинскому...
24 ноября 2023
Путин обозначил сроки достижения Россией углеродной нейтральности
До 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности, заявил 22 ноября на виртуальном саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) президент РФ Владимир Путин. «Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не...
23 ноября 2023
Шольц заявил, что на саммите G20 призвал положить конец спецоперации
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита «Большой двадцатки» (G20) 22 ноября призвал положить конец военному конфликту на Украине. Об этом он сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Шольц отметил, что российский президент...
22 ноября 2023