Нью-Дели, 8 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Индия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите в «Большой двадцатки» (G20), который пройдёт в сентябре в Нью-Дели. Об этом 8 июня заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На вопрос, направляла ли Индия приглашение Зеленскому на саммит G20, он ответил: «Нет».

Глава индийского МИД добавил, что в саммите участвуют государства — члены G20, а также страны и организации, которых приглашает принимающая сторона.

Он отметил, что список приглашённых был объявлен, когда Индия приняла председательство в G20, и после этого не пересматривался.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит «двадцатки» пройдёт 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели. В Кремле ранее заявляли, что решение об участии президента РФ Владимира Путина будет приниматься дополнительно, но он может посетить эту встречу.