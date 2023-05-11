Ливерпуль, Великобритания, 12 мая, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение». Об этом написала газета Times.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Организаторы отказ объяснили тем, что на конкурсе существует запрет на политические или аналогичные заявления.

«Конкурс является международным шоу для развлечения, где действуют строгие правила и принципы», — цитирует газета представителя ЕВС.

Финал «Евровидения» состоится 13 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Европейский вещательный союз принял решение об отстранении России от участия в конкурсе «Евровидение». Пояснялось, что участие России может отрицательно сказаться на репутации. Организаторы не скрывали при этом своей обеспокоенности ситуацией на Украине.