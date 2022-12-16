Цюрих, Швейцария, 16 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) ответила отказом на просьбу лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом со ссылкой на источник 16 декабря сообщает американский телеканал NN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Такой шаг со стороны международных спортивных чиновников в офисе Зеленского восприняли с удивлением. При этом Киев не теряет надежды убедить организацию показать видео и продолжает переговоры с ФИФА.

Напомним, ранее Зеленский в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом потребовал полной изоляции России и её спортсменов от международных соревнований и мирового сообщества.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «политизировать спорт» — это «очень плохая идея», несмотря на то, что существует множество критических замечаний по поводу проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.