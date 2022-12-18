Киев, 18 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Администрация лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского обрушилась с критикой на Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показывать его обращение перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре. Офис Зеленского обвинил ФИФА в том, что она «потеряла своё ценное понимание футбола как игры, которая объединяет людей».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала её и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры», — заявили в офисе президента, предаёт CNN.

Уточняется, что трансляцию ролика в организации посчитали слишком политическим действием.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) ответила отказом на просьбу лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Такой шаг со стороны международных спортивных чиновников в офисе Зеленского восприняли с удивлением. При этом Киев не теряет надежды убедить организацию показать видео и продолжает переговоры с ФИФА.