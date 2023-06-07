Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии не на шутку встревожены новыми европейскими политическими тенденциями. Судя по комментариям представителей ЕК европейскому филиалу издания Politico, в Брюсселе считают «катастрофой» вероятный приход к власти в двух странах политических сил, которые в публикации названы «пророссийскими».

Иван Шилов ИА REGNUM Роберт Фицо и Герберт Кикль

Речь идет об Австрийской партии свободы, которую возглавляет экс-глава МВД страны Герберт Кикль, и о словацкой левой партии «Курс — социальная демократия» (больше известной под кратким названием Smer — «Курс») во главе с бывшим премьером Робертом Фицо.

«Берегись, Украина, идёт Австро-Венгерская империя. Пророссийские политики, подобные венгерскому (лидеру) Виктору Орбану набирают силу в Австрии и Словакии» — так озаглавлена публикация Politico, передающая суть рассуждений и опасений еврочиновников.

Боязнь получить в Центральной и Восточной Европе несколько неуправляемых режимов в духе «орбанизма» (то есть популизма вкупе с нежеланием следовать евроатлантической повестке, в том числе в отношении к России и к поддержке Киева) вполне обоснована.

Демократическое волеизъявление может привести к тому, что вместо одного Орбана Евросоюз вскоре получит «трёх». А то и «четырёх», если считать действующего хорватского президента Зорана Милановича, способного назвать военное противостояние с Россией «безумием», санкции — бессильными, а потерю Украиной Крыма — свершившимся фактом. Впрочем, в парламентской республике, каковой является Хорватия, президент — фигура скорее декоративная. Зато появление в других парламентских республиках на пространстве бывшей Австро-Венгрии премьер-министров Фицо и Кикля (в дополнение к премьеру Орбану) уже кажется более серьезной проблемой.

«Самая русофильская страна» и «самая большая головная боль»

В Словакии парламентские выборы должны состояться 30 сентября, и многие прочат приход, точнее, возвращение во власть Роберта Фицо и его сторонников. Экс-премьер известен своими евроскептическими взглядами и желанием налаживать экономические взаимоотношения с Россией. В частности, лидер «Курса» пообещал в случае нового попадания в премьерское кресло прекратить оказание военной помощи Украине.

Показателен свежий опрос неправительственной огранизации Globsec, по результатам которого Словакия была названа самой русофильской страной Европы (по выражению чешской газеты Parlamentní Listy). Всего 40% словаков уверены, что в конфликте на Украине виновата Россия, 34% убеждены в вине Запада в происходящем, а 17% полагают, что вина лежит на Украине. Согласно опросу, словаки также меньше жителей других стран поддерживают членство в НАТО. Британская The Spectator в мае била тревогу: если Smer возьмёт власть, то Украина лишится важнейшего союзника в Восточной Европе.

В Австрии выборы депутатов пройдут осенью 2024-го, но уже сейчас Кикль объявил о планах стать «народным канцлером», а его правопопулистская «Партия свободы» с ноября 2022-го обгоняет по рейтингам устраивающих Брюссель конкурентов — местных «зелёных» и центристов из Народной партии. Если социал-демократам не удастся одолеть Кикля, то Европа получит «очередную большую головную боль», опасаются собеседники Politico.

Протестное голосование может привести во власть человека, которого издание представляет носителем сразу нескольких политических «грехов» — пророссийским политиком, сторонником «антиамериканских теорий заговора» и ковидоскептиком. Можно добавить, что Кикль в нулевые годы писал речи для тогдашнего лидера «Партии свободы» Йорга Хайдера, считавшегося по европейским меркам одиозным, а позже критиковал того же Хайдера за отступничество.

Возможно, европейские СМИ и перегибают палку, но Кикль действительно известен скептическим отношением к внешней политике США и запомнился заявлением о необходимости воспользоваться правом вето при рассмотрении резолюции об антироссийских санкциях.

И при нынешних, довольно умеренных австрийских властях отношения альпийской республики с соседней Венгрией (европейским «анфан-террибль») в последнее время развиваются достаточно хорошо.

Vlada Republike Slovenije Виктор Орбан

Это связано как с политикой Виктора Орбана — суверенистской и нейтральной, так и с тем, что Австрия, несмотря на изменения всей политической конъюнктуры, традиционно следовала политике нейтралитета и баланса в Европе, пояснил ИА Регнум кандидат политических наук, автор книги «Великая Восточная Европа» Александр Бовдунов.

Впрочем, далеко не факт, что «Партия свободы» приведёт Герберта Кикля на пост канцлера. «У неё действительно высокие рейтинги, но не такие, чтобы позволить «Австрийской партии свободы» сформировать правительство в одиночку, — пояснил Бовдунов. — Ей потребуется поддержка, и здесь всё будет решать баланс, соглашения между партиями.

Да, в Австрии возможно более правое и евроскептическое правительство, и это пойдёт России на пользу.

Такое правительство будет принимать более взвешенные решения, не идти на поводу у ЕС».

В Словакии также есть шансы на приход к власти «правительства, более скептически относящегося к Украине и антироссийскому давлению», отмечает собеседник.

Словакия, так же, как и ряд балканских стран (например, Болгария), относится к числу тех европейских государств, где население настроено в целом русофильски — вне зависимости от того, какие политические силы находятся у власти, указывает эксперт.

«При нахождении на посту премьера Роберта Фицо отношения с Россией развивались достаточно хорошо: Словакия была заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Россией, всегда достаточно мягко выступала в случае конфликта с ЕС и НАТО. Какие-то шансы на более скептическую позицию есть, потому что действия словацкого правительства, поддержка Киева, передача Киеву истребителей, остатков техники словакам не нравятся, как и наплыв беженцев с Украины», — отметил Бовдунов.

Кикль, добавим, строил свою карьеру на антимигрантской риторике, которая сейчас оказывается востребованной, и в том числе в связи с наплывом украинцев в Европу.

Не пророссийские, но всё равно опасные

В чём чиновники Еврокомиссии и европейские СМИ очевидно неправы, так это в определении Роберта Фицо и Герберта Кикля как «пророссийских политиков». Ни «Партия свободы», ни Smer, ни их лидеры не поддерживают внешнюю политику Москвы и не одобряют спецоперацию на Украине, указал в комментарии ИА Регнум завотделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов. Действительно, Фицо поддерживает участие Словакии в НАТО и ЕС и не оспаривает право Украины на «самооборону».

Да и идеологически две «потенциальные головные боли Европы» различны. Фицо по своим взглядам социал-демократ. Кикль — правый консерватор и националист. К его словацким единомышленникам, скорее, можно отнести экс-кандидата в президенты Штефана Гарабина, которому сейчас грозит срок за одобрение действий России на Украине. Пожалуй, единственное общее между Фицо и Киклем — оба потеряли посты после скандалов. Глава МВД Австрии — из-за «Ибица-гейта», к которому Кикль не имел отношения, а премьер Словакии — из-за истории c гибелью журналиста Яна Куцяка. Сейчас недовольство общества экономическим и энергетическим кризисом, вызванным разрывом связей ЕС и России, может привести обоих отставников обратно во власть.

Речь идёт о популистских силах, которые выступают против антироссийских санкций с точки зрения здравого смысла, поскольку те вредят экономическим интересам Австрии и Словакии. И, как тот же Орбан, эти левые или правые националисты могут оказаться малоуправляемыми. Поэтому действующие элиты и решили сыграть на опережение, выдвинув опасное обвинение в «пророссийских настроениях», — и здесь появление публикации Politico вполне объяснимо.

«Пресса в странах ЕС — либерально-«зелёного» и трансатлантического толка, и всё делается для того, чтобы в каждой стране правые партии и партии традиционных ценностей можно было, как говорится, «утопить в сортире», — сказал ИА Регнум германский политолог Александр Рар.

Шансы есть

Словакия — маленькая страна, и всерьёз противиться давлению со стороны Брюсселя она не будет, «но это будет мини-вариант Орбана, если чего-то в ближайшие месяцы не произойдёт», отмечает Бовдунов.

Нынешние власти Словакии не очень хорошо себя зарекомендовали — предъявить народу им нечего, а при Фицо страна развивалась, тогда как сейчас уровень жизни в условиях кризиса падает. «У Фицо более здравомыслящая позиция, у него неплохой бэкграунд, поэтому шансы у него достаточно серьёзные. Но ему, скорее всего, понадобятся партнёры по коалиции, и от этого будет всё зависеть. Там есть парочка партий и движений, положительно настроенных к России, но как они договорятся — вопрос».

Бовдунов также выразил уверенность, что любые пророссийские призывы в публичном поле Восточной Европы будут чреваты прямыми политическими репрессиями, поскольку это страны, граничащие или находящиеся рядом с Украиной, и для НАТО они имеют ключевое значение. «Попытки выбить их из сферы влияния будут караться, — отметил собеседник. — Для России объективно выгодно, если политика этих стран будет более взвешенной, а люди будут больше понимать все риски и осознавать, что игра на эскалацию — это угроза их прямым национальным интересам и безопасности».

Александр Рар, в свою очередь, подчеркнул, что с каждым днём ЕС слабеет экономически и всё больше становится трансатлантическим: «В Евросоюзе нет пророссийских настроений — есть сильные антиамериканские и проевропейские настроения. Про-Европа означает, что многие хотят жить просто в Европе с национальными государствами и идеями, а не в трансатлантической Европе. Да, в Венгрии много людей так думают, в Австрии всё больше людей начинают так думать».