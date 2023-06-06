Москва, 6 июня, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Те партии в ЕС, которые принято считать пророссийскими, в реальности действуют в национальных интересах своих стран и могут очень быстро перейти на антироссийские позиции, как только прекратится санкционное давление на РФ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.

Кадр из видео с канала: Говорит Москва. Владислав Белов

Ранее издание Politico спрогнозировало, что победа на выборах в Австрии и Словакии таких партий, как Австрийская партия свободы и партия Smer, соответственно, будет означать торжество пророссийских сил, которое якобы обернётся катастрофой.

Как пояснил Белов, нельзя исключать версию, что данная статья носит заказной характер и будет раскручиваться с целью нанести ущерб этим партиям, выставив их «пророссийскими», так как антироссийские настроения в ЕС очень сильны.

«Это на совести автора, кого он считает пророссийскими силами. Потому что ни одна из политических сил, какой бы протестной и популистской ни была, в первую очередь следует своим национальным интересам. Поэтому, если Россия в том или ином аспекте интересна такой силе, то, соответственно, она этим пользуется», — сказал эксперт.

Ни одна из таких сил, как подчеркнул Белов, не поддерживает Специальную военную операцию, но все они выступают против того ущерба, который наносят санкции или иные действия так называемого коллективного Запада их государствам.

«В этом плане они выступают против тех действий, которые предпринимаются против России, — пояснил Белов. — Однако надо понимать, что если та или иная партия выступает против санкций, то это ещё не значит, что она пророссийская. А партия национальная, которую совершенно не интересует Украина и которая хочет, чтобы конфликт решался дипломатическими методами, а не поставками вооружений».

Но это, как подчеркнул Белов, далеко не пророссийский подход, и когда история с Украиной и санкциями закончится, данные партии с таким же успехом станут антироссийскими.

«Кроме того, ни одна из этих партий [в случае успеха на выборах] не будет единолично управлять. Это будет коалиция. И Кремль от этого ничего не получит, и по его указанию там действовать никто не будет. Мы можем использовать это в качестве пропаганды, но не более того», — сказал Белов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что опрошенные Politico чиновники Еврокомиссии назвали катастрофическими те последствия, которыми грозит приход к власти пророссийских сил в Австрии и Словакии. Подобный поворот событий будто бы обещает Москве обретение «мощного инструмента против Украины» и более успешную борьбу с санкциями.

Однако в российском экспертном сообществе видят другую причину появления таких прогнозов. Так, в беседе с корреспондентом ИА Регнум, политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв заявил, что в Европейском союзе очень боятся того, что ещё одно из его государств пойдёт по пути Венгрии, выбрав себе независимого руководителя, который будет ориентироваться на национальные интересы.