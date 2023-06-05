Братислава, 5 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Бывшему кандидату в президенты Словакии, экс-председателю Верховного суда и экс-главе минюста страны Штефану Гарабину, который выразил одобрение действиям России на Украине, предъявлено обвинение. Об этом 5 июня сообщил словацкий портал dennikn. sk.

(сс) Slavomír Frešo Штефан Гарабин

По информации издания, за одобрение российской спецоперации прокуратура предъявила Гарабину обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года заключения.

Отмечается, что Гарабин заявил, что готов повторить своё высказывание и уверен, что Россия действовала в соответствии с международным правом.

Как сообщало ИА Регнум, Гарабин был задержан в мае 2022 года за опубликованный в соцсетях материал. После начала российской спецоперации на Украине он выступил с одобрениями действий России. После дачи показаний его отпустили.