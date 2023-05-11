СМИ: Украина рискует потерять основного союзника
The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ключевого союзника в Европе
Лондон, 11 мая, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Политический кризис в Словакии грозит Украине лишением ближайшего союзника в Европе. Своё мнение выразил обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.
Автор пояснил, что есть одна сильная партия, которая может возглавить правительство Словакии, но это «плохая новость для Украины и Евросоюза». Речь идёт о Левоцентристской политической партии SMER, возглавляет которую бывший премьер-министр Роберт Фицо.
«Фицо — самый неоднозначный политик Словакии и яростный критик политики Запада в отношении конфликта на Украине», — написал Наттрасс.
Партийца критикуют за высказывания о возможном втягивании Словакии в военные действия в угоду США.
По данным опроса, половина словаков хочет победы России на Украине, и позиция Фицо отражает взгляды значительной части населения Словакии.
Журналист напомнил, что территория страны — важный транзитный и ремонтный узел для поставок западной военной техники на Украину. И Киев этого может лишиться.
Как сообщало ИА REGNUM, Словакия и Восточная Европа в годы Второй мировой войны была освобождена от фашизма советской Красной армией. Об этом в соцсетях напомнила президент страны Зузана Чапутова.