Лондон, 11 мая, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Политический кризис в Словакии грозит Украине лишением ближайшего союзника в Европе. Своё мнение выразил обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Автор пояснил, что есть одна сильная партия, которая может возглавить правительство Словакии, но это «плохая новость для Украины и Евросоюза». Речь идёт о Левоцентристской политической партии SMER, возглавляет которую бывший премьер-министр Роберт Фицо.

«Фицо — самый неоднозначный политик Словакии и яростный критик политики Запада в отношении конфликта на Украине», — написал Наттрасс.

Партийца критикуют за высказывания о возможном втягивании Словакии в военные действия в угоду США.

По данным опроса, половина словаков хочет победы России на Украине, и позиция Фицо отражает взгляды значительной части населения Словакии.

Журналист напомнил, что территория страны — важный транзитный и ремонтный узел для поставок западной военной техники на Украину. И Киев этого может лишиться.

Как сообщало ИА REGNUM, Словакия и Восточная Европа в годы Второй мировой войны была освобождена от фашизма советской Красной армией. Об этом в соцсетях напомнила президент страны Зузана Чапутова.