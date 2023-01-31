Загреб, 31 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Вера в то, что Россию можно победить в «обычной» войне, подобна безумию. Об этом президент Хорватии Зоран Миланович заявил журналистам.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Президент Хорватии Зоран Миланович

По словам хорватского лидера, поставки Украине Западом тяжёлых танков и другого оружия только продлят конфликт. Он раскритиковал отправку смертоносного оружия Киеву и подчеркнул, что Европе противостояние с Россией обходится слишком дорого.

«Какова цель? Распад России? Смена власти? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Война против ядерной державы? Это безумие», — приводит слова Милановича Independent.

Меньше всего за украинский конфликт платят США, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Миланович заявил, что Россию провоцировали на вооружённый конфликт с 2014 года.

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