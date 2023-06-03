Прага, 3 июня, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Наиболее пророссийской и антизападной страной Восточной Европы является Словакия. Это следует из результатов исследования аналитического центра Globsec, которые 3 июня опубликовала чешская газета Parlamentní Listy.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Братислава. Словакия

По данным Globsec, только 40% жителей Словакии считают Россию виновной в конфликте на Украине. При этом 34% словаков уверены, что агрессором в этой ситуации являются западные страны, и ещё 17% считают виновной в кризисе саму Украину. Также выяснилось, что жители республики минимально поддерживают членство Словакии в НАТО.

Исходя из этих результатов, автор публикации назвал Словакию самой русофильской из стран Восточной Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях — в атмосфере насаждаемой Вашингтоном русофобии. Она уточнила, что сотрудники учреждений работают в условиях психологического давления и вербовочных подходов спецслужб США. Им также отказали в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепе.