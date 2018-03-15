Братислава, 15 марта, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 марта покинул пост на фоне политического скандала, вызванного убийством журналиста Яна Куциака и его невесты.

Отставка

Как передают местные СМИ, президент страны Андрей Киска принял отставку правительства под руководством Роберта Фицо.

Сформировать новый кабинет поручено вице-премьеру Петеру Пеллегрини.

Напомним, тела журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой были найдены на окраине Братиславы в конце февраля.

Вскоре выяснилось, что Куцяк работал в структурах американского финансиста Джорджа Сороса и вёл расследование о предполагаемых связях итальянской мафии с рядом словацких политиков.

Просоросовская оппозиция начала акции протеста, обвинив в произошедшем правительство Роберта Фицо. Президент встал на сторону протестующих и присоединился к обвинениям в адрес правительства.

Ранее в отставку уже были отправлены двое помощников Роберта Фицо, а также министр культуры Марек Мадарич и министр внутренних дел Роберт Калиняк.