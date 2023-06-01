В политической жизни Болгарии случилась сенсация. Две партии, набравшие наибольшее число голосов на парламентских выборах — ГЕРБ и «Продолжаем перемены (ПП) — заявили о создании правительственной коалиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Бойко Борисов и Кирил Петков

Это стало событием, поскольку ранее лидеры этих политических сил остро конфликтовали, обвиняя друг друга в коррупции и связях с криминалом. Причем конфликт был настолько напряженным, что ему не мешала даже идеологическая близость: обе партии разделяют еврооптимизм и либеральные ценности.

Однако в конце мая разногласия, по крайней мере внешне, были преодолены. Причиной этому послужили особенности болгарской Конституции, согласно которой в случае, если бы либералам не удалось бы договориться, право формирования коалиционного правительства перешло бы к политической силе, которую допускать к власти Брюссель не готов.

Либералы решили не искушать судьбу

Ряд болгарских экспертов полагает, что конфронтация между ведущими либеральными силами страны обусловлена тем, что Бойко Борисов (председатель партии ГЕРБ) ориентирован на Германию, а Кирил Петков (лидер «ПП») действует в русле интересов США.

Борисов почти бессменно был премьер-министром в 2009–2021 годах, Петков возглавлял правительство в 2021–2022 годах. В ходе избирательных кампаний 2022–2023 годов партия ГЕРБ вновь формировала самые многочисленные парламентские фракции, но в двух составах Народного собрания Болгарии ей не хватало голосов для создания правительства.

По итогам последних парламентских выборов вновь сложилась патовая ситуация: ГЕРБ — 69 депутатских мандатов, «Продолжаем перемены» — 64, партия евроскептиков-русофилов «Возрождение» — 37, протурецкое «Движение за права и свободы» — 36, Социалистическая партия — 23, популистская социал-консервативная партия «Есть такой народ» — 11.

Всего в Народном собрании Болгарии 240 мест, а это значит, что правительственная коалиция, созданная с участием лишь одной из либеральных партий, будет непрочной.

Первая попытка образования коалиции, предпринятая соратниками Борисова после апрельских выборов, оказалась безрезультатной. По конституции Болгарии право формирования правительства перешло партии Петкова. И если бы «ПП» также не снискала успеха, третью попытку создания коалиции предстояло предпринять «Возрождению».

Этой партии вряд ли удалось бы собрать 120 голосов для нового правительства, что означало бы скорое проведение новых парламентских выборов (с весны 2021 г. — шестых). К тому же пророссийское «Возрождение» уверенно прибавляет в электоральном весе на фоне конфронтации в либеральном лагере. На прошедших парламентских выборах эта молодая политсила впервые вошла в первую тройку партий Болгарии.

Даже сугубо символические действия по созданию коалиции во главе с русофильской партией лидер «Возрождения» Костадин Костадинов наверняка использовал бы для дальней раскрутки своего политического проекта.

(сс) Владимир Ладев. Костадин Костадинов

Всё это явно не соответствует не просто интересам двух крупнейших фракций в Народном собрании, но и их западных «старших партнеров». Поэтому либералы на этот раз предпочли не искушать судьбу и объявили о создании коалиции ГЕРБ и «ПП» в ходе второй попытки формирования правительственного большинства.

«Ротационное правительство»

Суть достигнутого соглашения состоит в том, что в ближайшие 18 месяцев страной будет управлять ротационное правительство. Первые девять месяцев на должностях премьер-министра и вице-премьеров будут работать выдвиженцы «ПП». Затем состоится их техническая отставка, и во главе нового состава правительства встанут представители партии ГЕРБ.

Примечательно, что нынешние партийные лидеры Петков и Борисов в работе ротационного правительства участвовать не будут.

Пока это лишь базовые договорённости, которые, по всей видимости, оформят в виде официального документа.

«Ротационное правительство» можно было считать сугубо болгарским опытом преодоления затяжного политического кризиса, не используй его соседняя Румыния.

С осени 2021 г. во главе этого государства находится коалиционное правительство Национал-либеральной и Социал-демократической партий. Это также давние противники, договорившиеся о вынужденном союзе, чтобы избежать досрочных парламентских выборов.

Кадр из видео с канала: Antena 3 CNN Марчелу Чолак

На 26 мая в Бухаресте как раз планировалась передача контроля над правительством: лидер либералов Николае Чукэ должен был передать бразды правления представителю социалистов Марчелу Чолаку. Однако эта ротация отложена в связи с масштабной забастовкой педагогов, охватившей Румынию.

29 мая состоялся объявленный заранее предупредительный протест железнодорожников этой страны. Они грозят полностью заблокировать железнодорожное сообщение, если правительство не повысит им заработную плату.

Так что запланированная ротация румынского правительства пока под вопросом.

Насколько эффективна такая система «Ротационных правительств» в Болгарии и Румынии, продемонстрируют лишь следующие парламентские выборы. Однако уже сегодня очевидно, что она позволяет решать сиюминутные задачи, стоящие перед этими государствами в силу их членства в ЕС.

Поддержка Украины и тень Венгрии

Политический трюк с «ротационными правительствами» не позволяют евроскептикам вмешаться в процессы безоговорочной поддержки соответствующими национальными правительствами Украины.

Так, именно альянс румынских либералов и социал-демократов провёл через национальный парламент закон о возможности поставок оружия государству — не члену НАТО (при условии, что это «потенциальный союзник» Альянса).

Правительство же Петкова в Болгарии обеспечило на первых порах (весной и летом 2022 г.) нелегальные поставки вооружения на Украину, которые впоследствии были узаконены консолидированным голосованием ГЕРБ и «ПП» в Народном собрании.

Ещё одной задачей подобных коалиций может являться недопущение дрейфа политических систем Румынии и Болгарии в сторону конструкций с сильным главой исполнительной власти по венгерскому образцу.

Политическая система Будапешта отличается наличием стабильного парламентского большинства, обеспечиваемого и т. ч. путём использования смешанной избирательной системы (в Болгарии и Румынии применяется пропорциональная система).

Исполнительная власть в Венгрии обладает существенной автономией в отношении парламента, а премьер-министр и президент имеют широкие административные ресурсы. Это обуславливает более персонифицированный характер высшей государственной власти и более централизованный характер венгерских партий.

Опираясь на такую политическую архитектуру, возглавляющий с 2010 г. уже четыре состава правительства Виктор Орбан проводит более прагматичную политику, чем южные соседи Венгрии. Как здесь не вспомнить о кардинальных различиях Венгрии и Болгарии в вопросе строительства газопровода из России.

Európa Pont Виктор Орбан

В отличие от Бухареста Будапешт гораздо более критичен к миграционной политике Брюсселя и положению соотечественников на Украине. Да и поставок оружия на Украину Будапешт не осуществляет.

Очевидно, что возникновение «второй Венгрии» на юго-востоке Европы явно не входит в интересы евроатлантистов. Вот поэтому и идут в ход такие пока ещё экзотические формы обеспечения лояльности политических элит на периферии ЕС в виде ротационных правительств.

Ведь эти политические режимы весьма хрупкие и очень зависимы от соблюдения коалиционных соглашений, а значит, и от тех, кто эти договорённости моделирует.