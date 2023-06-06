Лондон, 6 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. На Западе полагают, что победа на выборах в Австрии и Словакии пророссийских сил приведёт к «катастрофе». Об этом сообщило 6 июня европейское издание газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Газета привела слова одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, который заявил, что победа таких лидеров будет катастрофой.

По мнению европейских официальных лиц, победа якобы пророссийских сил обеспечит Кремлю «мощный инструмент против Украины» и будет способствовать подрыву усилий Евросоюза по оказанию помощи Киеву.

По мнению авторов статьи, пророссийскую позицию занимают председатель оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль, а также лидер парламентской оппозиции Словакии Роберт Фицо, которые являются популярными политиками в своих государствах.

Отмечается, что согласно опросам населения, наибольшие шансы на победу в предстоящих выборах в Словакии имеет партия «Направление — социальная демократия», которую возглавляет Фицо. Он поддерживает участие страны в НАТО и Евросоюзе, не оспаривает право Украины на самооборону. При этом социал-демократы выступают против военной помощи Киеву, а также призывают к прекращению военных действий и мирному процессу на Украине.

Согласно результатам соцопроса, опубликованным журналом «Профиль», Австрийская партия свободы является самой популярной политической силой Австрии. Так, Австрийская народная партия и «Зеленые» в сумме пользуются поддержкой 36% жителей страны. Эта партия не раз призывала отказаться от поддержки Веной режима антироссийских санкций Евросоюза. По мнению представителей партии, эти меры не могут повлиять на политический курс России, кроме этого, они наносят ущерб экономике Австрии.

Как передавало ИА Регнум, по словам обозревателя британского журнала The Spectator Уильяма Наттрасса, политический кризис в Словакии грозит Украине лишением ближайшего союзника в Европе. Автор пояснил, что есть одна сильная партия, которая может возглавить правительство Словакии, но это «плохая новость для Украины и Евросоюза». Речь идёт о Левоцентристской политической партии SMER, возглавляет которую бывший премьер-министр Роберт Фицо.

По данным опроса, половина словаков хочет победы России на Украине, и позиция Фицо отражает взгляды значительной части населения Словакии.

Президент Словакии Зузана Чапутова напомнила, что территория Словакии и Восточной Европы в годы Второй мировой войны была освобождена от фашизма советской Красной армией. Она уточнила, что помощь красноармейцам оказывали отечественное сопротивление, 1-й Чехословацкий армейский корпус и румынская армия. Чапутова подчеркнула, что для борьбы с гитлеровским фашизмом объединились крупные державы — Великобритания, США, Франция и Китай, а к концу войны в коалицию входили более 50 государств.