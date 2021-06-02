Александр Лукашенко привёз из Сочи заверения Владимира Путина в продолжении экономической, политической и иной поддержки официального Минска. Она критически важна сейчас, когда «последнего диктатора Европы» Запад не признал президентом Белоруссии и ввёл несколько пакетов санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хамелеон

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В июне вступит в силу четвёртый пакет санкций Евросоюза, который затронет наиболее чувствительные для белорусской экономики сектора, дающие львиную долю экспортной выручки. В частности, на майском саммите глав МИД ЕС обсуждались ограничительные меры в отношении белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений, продукции из металла и деревообработки, другой промышленной продукции и услуг. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал, что проволочек с выработкой и применением этих мер не будет.

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Белорусский госмонополист «Белавиа» уже столкнулся с запретом на пролёт в страны ЕС и на Украину. Авиакомпании стран ЕС и их союзники отправили свои лайнеры в обход белорусского воздушного пространства, лишая белорусских партнёров прибыли от диспетчерских и иных услуг.

Германский канцлер Ангела Меркельсообщила журналистам, что сочинские договорённости Путина и Лукашенко (28−29 мая) не смогут помешать реализации санкций ЕС. Аналогичные заявления сделали политики других европейских стран, что подтверждает их консенсус по белорусской проблеме.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

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США в свою очередь подкрепили давление трансатлантических партнёров своими санкциями, и они тоже затрагивают ключевые позиции белорусской экономики. Ограничительные меры вступают в действие с 3 июня, они дополнят уже применяющиеся санкции Вашингтона.

Брюссель и Вашингтон скоординировали свои действия, преследуя вполне ясную цель — не допустить воссоединения Белоруссии и России. Парадоксальным образом эту же цель преследуют Москва и Минск, всячески подчёркивая стремление охранять и крепить «суверенитет и независимость Республики Беларусь». То же стремление декларируют США и ЕС, но есть нюанс: они видят Белоруссию без Лукашенко и вне союза с Россией.

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В этом контексте заслуживает внимания то, как ведёт себя дипломатия номинального союзника России. Минск до сих пор не признал территориальную целостность Российской Федерации, у которой просит помощи в противостоянии не только с Западом, но и оппозиционно настроенным большинством населения.

Москва оказывает эту помощь и, судя по заявлениям Лукашенко 1 июня, даже ограничила свой суверенитет. Иначе трудно понимать заявленную выплату «компенсации» другому государству за изменение российского налогового законодательства.

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, встречи с участием которого сведены к церемониальным выступлениям перед аудиторией одного из минских вузов и гостями из африканских стран, принялся за старое, но без особого успеха. Ласкающая ухо западных друзей и партнёров антироссийская риторика теперь выглядит самоубийственно и фальшиво, а в апологетике белорусско-российской интеграции глава лукашенковской дипломатии и ранее не был особо силён.

Mfa.gov.by Владимир Макей

Менее года назад он едва ли не в дёсна целовал главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича, рассказывая, что «когда на карту поставлена судьба государства и вот какие-то вещи, связанные с правами человека, как бы цинично это ни звучало, но надо думать о том, как сохранить государство». Под «судьбой государства», видимо, понималась судьба Лукашенко и его окружения. Ринкевич улыбался и кивал.

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Теперь гостелевидение Белоруссии акцентирует внимание на гомосексуализме латвийского коллеги Макея, опустившегося до подмены белорусского флага символом белорусских националистов во время ЧМ по хоккею в Риге. Странный ход от официально заявивших курс на достижение «основной цели — стать полноправным членом семьи европейских демократий».

Макей выслал из Белоруссии посла и других сотрудников посольства Латвии. Ринкевич ответил высылкой штата посольства Белоруссии. С соседней Литвой тоже обменялись дипломатами. Пикировку геополитических пигмеев на Западе почти не заметили. Передовицы влиятельных изданий посвящены совсем другим сюжетам.

Из этой же серии «перамог» официального Минска — интервью сотрудников МИД Белоруссии различным СМИ. Например, постоянный представитель постсоветской республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в интервью швейцарской газете Le Temps умудрился огулом записать оппозиционную прессу в «экстремисты».

Трудно сказать, знал ли этот незаслуженно возвышенный чиновник о трепетном отношении к правам человека и журналистов в особенности на вечно загнивающем Западе, однако «отбеливатель» из него получился так себе. Дела в МИД Белоруссии настолько плохи, что там перевели и опубликовали этот «шедевр» на своём официальном сайте.

Belarus.un.org Юрий Амбразевич

Макей тоже нахохлил своего вербального воробья и в интервью российскому «Коммерсанту» выдал побасенку об «олигархической России». Очевидно, министр иностранных дел Белоруссии окончательно утратил профессиональные навыки и деградировал до уровня «батькиных экспертов».

Журналист попробовал выяснить, о каких таких «российских олигархах» вещал до августа 2020 года Лукашенко, рассказывая о раскачивании ситуации в Белоруссии. Макей ответил: «Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов».

Естественно, ни одной фамилии «российских олигархов», даже бывших, Макей не назвал. Обывателю предложено гадать — был ли это покойный Борис Березовский, вложившийся в белорусскую «нефтянку», или Михаил Гуцериев, вложившийся в белорусскую калийную отрасль и задаривающий высшее должностное лицо Белоруссии неучтёнными в декларациях подарками. При этом ссылка Макея на российские спецслужбы была столь же смешна и нелепа, как история с «прослушкой Ника и Майка», в которой Лукашенко был представлен «крепким орешком», а Навальный — плохим парнем.

С российской прессой не проходит тот номер, который прокатывает в зачищенном от инакомыслия белорусском информационном пространстве. Снова поставленный в неудобное положение пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков был настолько обескуражен выходкой главы лукашенковской дипломатии, что не нашёл слов для комментария.

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Ещё один пример из того же — более смешного, чем скандального — интервью, которым читателя ошарашили в последний день весны: Макей прямо заявил, что не видит света в конце туннеля союзного строительства.

«Никто сейчас не сможет предсказать, что вырисуется в конечном итоге, но в этом договоре заложен принцип поэтапного развития наших отношений», — так он прокомментировал проблему согласования пресловутых «дорожных карт» углубления экономической части союзной интеграции.

Журналист «Коммерсанта» хорошо припёр Макея к стенке вопросом о том, «хорошо или плохо, что санкции толкают Белоруссию и Россию к сближению». Глава лукашенковского МИД сначала ответил так: «Двояко можно толковать, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, конечно же, плохо».

Журналист оказался дотошным и настаивал на пояснении, что плохого в белорусско-российском сближении. После пустословных виляний Макей был вынужден признать несостоятельность своего изначального тезиса, сказав: «Однозначно хорошо. Я считаю, что это выгодно обоим государствам, обоим народам, мы никогда не скрывали этого».

Kremlin.ru Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Сочи. 2021

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В это же время бывший советник президента США Дональда Трампа по внешней политике Джон Болтонопубликовал в Washington Post своё видение эффективности западных санкций в отношении Белоруссии. Любопытно, что тревоги у Болтона точно такие же, как и у Лукашенко, Макея, Амбразевича и прочих, официальных и неофициальных представителей официального Минска. Американский эксперт сказал ровно о том же: западные санкции толкают Белоруссию в объятия России, и это очень плохо с точки зрения США.

«Попросту загоняя его (Лукашенко) дальше в объятия Путина, мы рискуем навсегда потерять всю Белоруссию», — констатировал Болтон.

Он уверен: «Соединенные Штаты и Европейский союз совершили стратегическую ошибку прошлым летом, неправильно отреагировав на беспрецедентные протесты против автократического режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Теперь, после совершения Лукашенко 23 мая воздушного пиратства с целью похищения оппозиционного критика, Запад, похоже, намерен усугубить свою ошибку, еще больше загнав Белоруссию в «гостеприимные объятия» президента России Владимира Путина».

«К сожалению, однако, благонамеренные высказывания, даже сопровождаемые экономическими санкциями, не обеспечат успешной западной стратегии для того, чтобы решить куда более широкий вопрос: каково будущее Белоруссии в целом? Получит ли она возможность проследовать путём бывших стран Варшавского договора и даже бывших советских республик — на Запад? Или ей позволят претерпеть полноценную аннексию и стать частью России?» — озадачен Болтон.

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По мнению экс-советника Трампа, «протесты провалились», Лукашенко сохранил власть, и Западу нужно пойти хоть и на «неприятный», но необходимый шаг, чтобы разработать вариант выхода для Лукашенко — например, предоставить ему возможность уехать или что-то иное. Болтон предупредил: времени на реализацию такого сценария почти нет.

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг 27 мая перед неформальной встречей министров иностранных дел Евросоюза обозначил прессе ту же позицию: «То, чего мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать её в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации «или-или».

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

То есть Запад готов закрывать глаза на уголовные преследования журналистов (особенно «пророссийских» — знаменитое «дело регнумовцев»), нарушения фундаментальных прав человека (что он с успехом делал и делает до сих пор), прочие ненормальности с точки зрения современного европейца — лишь бы Белоруссия не воссоединилась с Россией, а ещё точнее — лишь бы Россия не стала сильнее. Югославия, Ливия, Афганистан, Ирак — везде с демократией становилось хорошо или терпимо, как только Запад добивался своих геополитических целей.

В Латвии с демократией очень хорошо, по мнению Вашингтона и Брюсселя, — несмотря на «негров», открытое чествование гитлеровских холуёв и убийц, откровенное преследование за взгляды, журналистскую и правозащитную деятельность. В Белоруссии тоже станет всё хорошо — даже если Александра Лукашенко сменит местный аналог Хашима Тачи.

Ничего хорошего Белоруссию в нынешнем её статусе не ждёт — ни с Лукашенко, ни с его сменщиком «европейской ориентации». Может быть, не такой откровенно «европейской», как у Ринкевича, но принципиально другой — антироссийской. Ведь у постсоветских лимитрофов — всех без исключения — ориентация одна, только «вышиванки», её прикрывающие, разные.

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