Минск, , 12:33 — REGNUM СССР был великой державой и центром притяжения, однако после его разрушения прошло уже 30 лет, и надо жить в новых условиях. Сегодня попытка силовой интеграции государств вызовет «страшный отпор», заявил 28 мая Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств СНГ.

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«Сегодня на этом пространстве существуют суверенные независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить… Слушайте, мир изменился. Идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать притом дружественное государство. Это невозможно сегодня. Любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить вызовет страшный отпор в этом государстве. А помощников в этот костер подбросить поленьев очень много сегодня. Поэтому надо принимать де-факто и де-юре то, что есть. И на этой основе, не потеряв то, что есть, идти вперед, интегрируясь на новых принципах, в новых условиях — так, как требует от нас время», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.