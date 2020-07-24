Минск, , 22:53 — REGNUM Вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также отношения с Евросоюзом, в том числе в рамках программы ЕС «Восточное партнёрство», обсудили 24 июля главы МИД Белоруссии Владимир Макей и Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Встреча Владимира Макея с Эдгарсом Ринкевичсом Mfa.gov.by

«Собеседники также подробно остановились на динамике взаимодействия Белоруссии с ЕС, перспективах развития инициативы «Восточного партнерства», обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и мировой повестки дня. В. Макей проинформировал латвийского коллегу о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении министерства.

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Согласно опубликованной видеозаписи подхода к прессе, Макей был вынужден ответить на вопросы о политических репрессиях во время президентской кампании в Белоруссии. Он заверил: «Выборы в Белоруссии проходят строго в соответствии с законами Белоруссии».

Макей сообщил, что в Белоруссии с помощью тлеграм-каналов и социальных сетей осуществляются «подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес государственных служащих, членов избирательных комиссий различного уровня, для угроз против сотрудников правоохранительных органов».

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«Поверьте: вся структура государственной власти Белоруссии нацелена на то, чтобы подготовка и проведение этой президентской избирательной кампании прошли в строгом соответствии с законом и соблюдением соответствующих прав человека. Но руководство Белоруссии не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, в стране, чтобы это привело к нестабильности государства, и вообще может привести к потере суверенитета и независимости государства, — сказал Макей. — Поэтому, знаете, когда на карту поставлена судьба государства и вот какие-то вещи, связанные с правами человека, как бы цинично это ни звучало, но надо думать о том, как сохранить государство».

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