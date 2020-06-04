Минск, , 15:21 — REGNUM При сборе подписей за выдвижение кандидатами в президенты Белоруссии используются «карусели», а также финансовые ресурсы «российских олигархов». Об этом сегодня, 4 июня заявил Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства постсоветской республики.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко высказался не только по кадровым вопросам. Он также рассказал о «малых и больших каруселях» при сборе подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Лукашенко отреагировал на публикации километровых очередей граждан, которые ставят подписи за выдвижение альтернативных кандидатов. Он призвал к «дисциплине, сдержанности и направлению всего народа на решение проблем», посоветовав меньше обращать внимания на публикацию фотографий и видео о сборе подписей за своих сменщиков.

«Это все те же люди, и количество их то же, что и было. Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули «бел-чырвона-белы» (флаг белорусских националистов и русофобов, — ИА REGNUM) и европейский флаг (флаг Евросоюза, — ИА REGNUM). И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Белоруссии», — заявил Лукашенко.

Он пояснил: «А эти очереди — это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь».

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Как сообщает государственное информагентство БелТА, Лукашенко понимает под «большой каруселью» ситуацию, когда в одно воскресенье на центральном минском Комаровском рынке одни люди ставят подписи. По его словам, они же и ещё несколько снова приходят ставить свои подписи.

Лукашенко предсказал реакцию Центризбиркома Белоруссии, поведав: «Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так, а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача — раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого».

Для кого — Лукашенко не пояснил. Ни одной фамилии мифических «российских олигархов» он тоже не назвал.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор Александр Лукашенко правит бессменно и баллотируется в шестой раз.

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