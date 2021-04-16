24 Мая
 
8:36

Сооснователь Nexta Степан Путило. Источник: facebook.com stepanexta

8:28

Блинкен: США координируют с ЕС реакцию на инцидент с самолётом Ryanair

Соединённые Штаты осуждают инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

8:24

В США осудили «наглый и шокирующий акт режима Лукашенко»

Соединённые штаты выступили с решительным осуждением инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился бывший редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

7:49

Реакция главы МИД Латвии Эдгара РинкевичсЗахват рейса Ryanair режимом Лукашенко показывает, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов».

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1396552981882023936

7:47

«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолёт. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» — версия событий от телеграм-канала «Пул Первого».

7:43
США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем немедленного его освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США. Сообщения о причастности белорусских спецслужб и задействовании военного самолета для сопровождения борта вызывают глубокую обеспокоенность и требуют полного расследования.
Автор: госсекретарь США Энтони Блинкен
7:41

В Белоруссии Роман Протасевич обвиняется по следующим статьям УК: ч. 3 ст. 130 («Совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежност»); ст. 293 («Организация массовых беспорядков»); ст. 342 «Оорганизация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).Основателю Nexta грозит до 15 лет лишения свободы.