Блинкен: США координируют с ЕС реакцию на инцидент с самолётом Ryanair
Соединённые Штаты осуждают инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В США осудили «наглый и шокирующий акт режима Лукашенко»
Соединённые штаты выступили с решительным осуждением инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился бывший редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Реакция главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичс:«Захват рейса Ryanair режимом Лукашенко показывает, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов».
https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1396552981882023936
«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолёт. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» — версия событий от телеграм-канала «Пул Первого».
В Белоруссии Роман Протасевич обвиняется по следующим статьям УК: ч. 3 ст. 130 («Совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежност»); ст. 293 («Организация массовых беспорядков»); ст. 342 «Оорганизация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).Основателю Nexta грозит до 15 лет лишения свободы.