Экипаж самолета компании Ryanair, следовавший 23 мая по маршруту Афины — Вильнюс, пролетая через воздушное пространство Белоруссии, получил от местных диспетчеров приказ совершить экстренную посадку в связи с сообщением о наличии на борту взрывного устройства.

До аэропорта в Минске пассажирский самолет сопроводил истребитель белорусских ВВС.

После посадки местные силовики задержали одного из пассажиров — бывшего главного редактора и одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Имеющий свыше миллиона подписчиков канал Nexta активно участвовал в попытке свержения Александра Лукашенко в 2020 году. В Белоруссии канал признан экстремистским. В отношении Протасевича возбужден ряд уголовных дел.

Взрывное устройство на борту самолета не нашли.

Задержание вызвало скандал. Ряд западных политиков выступили с резкой критикой официального Минска и требованиями освободить Протасевича.