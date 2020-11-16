На дворе середина ноября, и в былые годы в это время власти субъектов Федерации вовсю готовятся к празднованию Нового года. Однако 2020 год выдался сложным — страна и весь мир до сих пор борются с пандемией коронавируса. Второй пик пандемии в России начался в конце сентября, и до сегодняшнего дня ситуация не улучшается — суточный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 продолжает увеличиваться. Если в начале октября суточный прирост перевалил за 10 тысяч случаев в день, то сейчас суточный прирост приближается к 23 тысячам случаев в день.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Елочный шар на ветке

Тем не менее власти не стали вводить жесткие ограничения, аналогичные весенним — жесткой самоизоляции и остановки ряда видов экономической деятельности пока нет. Но массовые мероприятия существенно ограничены.

Новый год в России традиционно отмечают широко. В последние годы власти в крупных городах страны организовывали масштабные гулянья с некоторой культурной программой. Но в период пандемии планы по празднованию Нового года пришлось существенно скорректировать, хотя тендеры и контракты во многих регионах уже были проведены и заключены.

Эпидемиологическая ситуация диктует, что никаких массовых гуляний и крупных скоплений граждан в Новый год быть не должно, и максимум, что можно сделать — это украсить города светотехникой, различными декоративными элементами, ну и установить праздничную ёлку.

Однако не все регионы готовы к столь радикальному изменению характера празднования Нового года — местные власти демонстрируют разную риторику. Где-то звучат бодрые заявления о том, что подготовка к Новому году идёт полным ходом, а где-то наоборот — власти заявляют о том, что даже на улицу в новогоднюю ночь лучше не выходить.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Новогодняя ель на Лубянской площади. Москва.

Празднику — быть!

Подготовку к празднованию Нового года решили не сворачивать на Колыме. В Магадане уже начали устанавливать новогодние ёлки. Планируется до 6 декабря оформить стлаником восемь ёлочных конструкций на городских площадях и в микрорайонах столицы Колымы, а также в посёлках Сокол и Уптар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города. Самая красивая и большая 18-метровая ёлка украсит главную площадь Магадана.

В Белгороде также решили масштабно украсить город к Новому году, на что понадобится как минимум месяц. К установке центральной городской ёлки приступили 9 ноября рабочие на Соборной площади Белгорода. Понятно, что украшенная к Новому году площадь станет центром притяжения для горожан в новогоднюю ночь.

В Воронеже власти объявили тендер на охрану площади Ленина, где традиционно в новогоднюю ночь проходят гулянья. Подрядчик с 5 декабря по 23 января должен обеспечить охрану площади Ленина. Ранее в Воронеже объявили также тендер на монтаж, а затем и демонтаж городской новогодней ёлки.

В Хабаровске оргкомитет во главе с главой региона Михаилом Дегтярёвымобсудил концепцию украшения города к Новому году — везде будут установлены ёлки и зимние городки, в муниципалитетах зальют катки. Дегтярёв рассказал, что концепция новогоднего оформления площади им. Ленина в Хабаровске уже утверждена. Как и в прошлые годы разработкой проекта занимался президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов. Площадь будет разделена на три тематических территории: детскую игровую зону, зону вокруг фонтана и зону главной ёлки. То есть новогодние гулянья явно будут.

Новогодние ёлкиначали устанавливать в Красноярске. В ближайшее время работы начнутся в крупных городских скверах. Новогодние ёлки должны быть установлены к 20 декабря. Самые большие деревья сначала будут собирать по частям на земле, а затем монтировать с помощью высотной техники по принципу детских пирамидок. Кроме елей, которые смонтирует муниципалитет, в Красноярске появятся новогодние деревья и городки, которые оборудуют инвесторы — заводы, предприятия, крупные торговые центры и так далее. Также Красноярск к Новому году украсят светящимися уличными деревьями и другими световыми конструкциями.

Глава Оренбурга Владимир Ильиных заявил, что для оренбуржцев готовят новогодний сюрприз, но все подробности раскрывать не будет. На площади им. В. И. Ленина появится новогодний городок.

«Будет огромный сюрприз для горожан. Сегодня мы прорабатываем концепцию украшения площади. Скажу своими словами: будет круто!» — отметил градоначальник.

В администрации подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет планировать массовые мероприятия, поэтому акцент будет сделан на праздничном оформлении муниципалитета. Тем не менее масштабное украшение города свидетельствует о том, что гулянья, пусть и неорганизованные, будут.

В Челябинске к Новому году решено возвести ледовый городок. Объект этот традиционно появится на площади Революции. Построить городок планируют к 22 декабря. Онбудет посвящён 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Соответствующим образом подберут и ледовые композиции.

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров заверил жителей региона, что Новый год будут отмечать весело и дружно, как и принято в традициях нашего народа. По словам Азарова, в последнее время местные жители постоянно спрашивают его о том, будет ли Новый год.

«Точно будет, я вам обещаю», — ответил Азаров.

Нижнийновгород.рф Новогодняя ёлка. Нижний Новгород

Новый год — праздник семейный, поэтому — сидите дома

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала всем гражданам России в нынешние новогодние праздники оставаться дома.

«Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», — сказала она.

Эти меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Попова также предложила в качестве альтернативы провести праздничные и выходные дни за городом на даче. Она напомнила, что ехать за рубеж — значит рисковать попасть в карантин, то есть зря потерять время.

К рекомендации Роспотребнадзора, похоже, прислушались в ряде субъектов Федерации.

В Республике Алтай массовых мероприятий, концертов и представлений в честь Нового годане будет из-за угрозы коронавируса. По словам главы региона Олега Хорохордина, Новый год — это семейный праздник.

«Главная задача сейчас — сберечь здоровье людей, свести возможные контакты к минимуму для профилактики заболевания, поэтому никаких массовых мероприятий в этот период не будет», — отметил он.

При этом традиционные ели всё же появятся на центральной площади Горно-Алтайска, а также в районных центрах.

В Югре отменены культурно-массовые мероприятия до 1 января 2021 года. Предновогодние празднества пройдут в онлайн-формате, сообщил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов.

Массовые новогодниемероприятия не будут проводить на территории Рязанской области. Решение об этом принято 13 ноября на заседании оперативного штаба правительства региона. В связи с напряжённой обстановкой по коронавирусу в Рязанской области принят ряд дополнительных ограничительных мер. Новогодние ёлки для детей по рекомендации Роспотребнадзора проводить не будут. Также власти не станут заливать площадки для катания на коньках.

«Новогоднее оформление города Рязани, других наших городов и населённых пунктов отменять не будем. Все планы администраций муниципальных образований по этому поводу остаются в силе. Рязанцам необходимо обратить внимание на чёткие разъяснения Роспотребнадзора по поводу проведения «корпоративов», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

В Чувашии также решили отменить все новогодние массовые мероприятия. Будет продолжать действовать запрет на проведение праздничных банкетов и корпоративов. На совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава республики прямо сказал:

«По проведению банкетов всё сказано: до следующего распоряжения. И скорее всего, судя по ситуации, на Новый год лучше не готовиться никому. Чтобы всем было понятно: 12 ноября принято решение, что все массовые мероприятия на Новый год мы отменяем. Отменяем все подготовительные мероприятия и дополнительных трат мы не осуществляем. Никому не надо готовиться».

В Ростовской области, где ситуация с коронавирусом крайне тяжелая, главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв призвал жителей Дона встречать Новый год дома в семейном кругу.

«Новый год — это семейный праздник. И в сложившихся обстоятельствах, когда действует норма о необходимости пребывания дома, надо ориентироваться на это. Мне кажется, что разумно этот праздник встретить дома, поменьше нарушать социальную дистанцию, перемещаться и гулять толпой, тем самым ограничив возможность передачи вируса. Новый год нужно встречать в семейном кругу дома», — сказал Евгений Ковалёв.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился продлить все ограничительные меры как минимум до 10 января 2021 года. Также Морозов подчеркнул, что нужно ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, а чтобы не подвергать «риску огромное количество ульяновцев», запрещаются массовые новогодние праздники.

Расходы на украшение Ульяновска Морозов предложил снизить, так как, по его словам, сейчас «важно качественно содержать город, а не шарики-фонарики».

Жители Кубани в Новый годостанутся без корпоративов, не говоря уже о каких-то массовых мероприятиях в новогоднюю ночь. Руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный подчеркнул, что проведение корпоративов будет расцениваться как нарушение ограничений в период пандемии.

«По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года предупреждаем всех — и жителей и предпринимателей о том, что банкеты, корпоративы, а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания. И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом», — сказал Куринный.

В Ярославле властиотменили традиционное новогоднее представление на Советской площади. Не будет работать и традиционный каток для жителей города. Но при этом в мэрии города сообщили, что планируют праздничное украшение города, установку ёлок и новогодние представления в троллейбусе и трамвае — «Волшебный троллейбус» и «Волшебный трамвай».

До конца не определились

В некоторых регионах власти пока окончательно не решили будут ли они устраивать празднование Нового года или нет.

В правительстве Архангельской области не исключают, что от широкого празднования Нового годапридется отказаться, сообщил замглавы регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев.

«Люди привыкли запускать фейерверки, собираться под елкой. Это замечательная, хорошая традиция. Но коронавирусные реалии на празднование Нового года однозначно повлияют. Вероятность того, что те или иные мероприятия не будут проводиться, конечно, присутствует. А вот какие — я не стал бы за полтора месяца загадывать. И скорее всего решение будет приниматься в самый последний день», — заявил он.

Непонятная ситуация сложилась в Москве. Сперва мэр столицы Сергей Собянин заявил, что никаких массовых гуляний в городе на Новый год не будет. Однако позднее Собянин сказал, что москвичи и гости столицы вполне могут гулять по улицам города в новогоднюю ночь. Остается только надеяться, что стихийного массового скопления людей не будет. При этом празднование Нового года в Москве традиционно отличалось широким размахом.

В Бурятии, где власти решили на две недели устроить локдаун, так как регион не справляется с наплывом зараженных коронавирусом, тем не менее не стали отказываться от новогодних празднеств. По словам главы республики Алексея Цыденова, массовые мероприятия, конечно, будут ограничены, но в целом праздник остается. Характер ограничений он пока не обозначил.

Власти Новосибирскапока не решили, как город встретит новогоднюю ночь. До 31 декабря все массовые мероприятия в Новосибирске запрещены, но вот будет ли продлён запрет — власти города обсудят с Роспотребнадзором.

В Хакасии все ограничительные меры по коронавирусу сохраняются как минимум до 10 января 2021 года. Это значит, что действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе это касается рождественских и новогодних праздников в закрытых помещениях. При этом допускается очное присутствие не более десяти человек.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новогодня ель у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета

Мэрия Екатеринбурга до конца не определилась, как именно пройдет новогодняя ночь, но чиновники склоняются к тому, что на этот раз от возведения традиционного ледового городка придётся отказаться.

А вот в соседнем Нижнем Тагиле городская администрация все же решила возвести ледовый городок. Но он будет создан с учётом требований Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба мэрии. Главный новогодний объект откроется в декабре на Театральной площади. Количество горок минимизируют, также исключат возведение сцены. Акцент сделают на фотозонах и ярком световом оформлении.

В Перми все ещё обсуждают тему отмены новогодних мероприятий и возведения главного ледового городка на эспланаде. Администрация города сейчас ведет консультации с управлением Роспотребнадзора по вопросу проведения праздничных мероприятий.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил чиновникам разработать правила поведения в новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса. При разработке правил Николаев распорядился учесть необходимость соблюдения всех ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание при этом следует уделить работе ночных клубов.

Устанавливать ёлку возле центра семьи «Казан» начали 9 ноября в столице Татарии. Пока готов только нижний уровень каркаса. В 2019 году главную новогоднюю елку расположили рядом с «Чашей» и ледовым городком. За праздничные выходные это место стало самым популярным среди гостей и жителей Казани. Посетить его смогли около 400 тыс. человек. По всей видимости, и этот Новый год в Казани без гуляний не обойдётся. Но при этом власти региона не исключают, что к Новому году придется вводить новые ограничения и не только из-за коронавируса, но и из-за ОРВИ и гриппа.