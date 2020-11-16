Красноярск, , 10:54 — REGNUM Новогодние ёлки начали устанавливать в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в мэрии города.

В ближайшее время работы начнутся в крупных городских скверах — им. Чернышевского в Центральном районе, на ул. Павлова, 21 в Кировском районе, в парке Гагарина в Железнодорожном районе, а также в сквере Космонавтов в Советском районе и сквере «Паниковка» в Свердловском районе. Впервые новогоднее дерево установят в сквере «Каменный городок» на ул. Щорса и в новом сквере в микрорайоне Солнечный.

Новогодние ёлки должны быть установлены к 20 декабря. Самые большие деревья сначала будут собирать по частям на земле, а затем монтировать с помощью высотной техники по принципу детских пирамидок.

Кроме елей, которые смонтирует муниципалитет, в Красноярске появятся новогодние деревья и городки, которые оборудуют инвесторы — заводы, предприятия, крупные торговые центры и так далее.

Также Красноярск к Новому году украсят светящимися уличными деревьями и другими световыми конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, концепцию украшения города к Новому году обсудили в Хабаровске.

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