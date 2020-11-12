Абакан, , 14:02 — REGNUM В связи с эпидситуацией в Хакасии в постановление правительства региона о введении режима повышенной готовности внесены очередные изменения. Об этом 12 ноября сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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По его словам, организациям общепита в Абакане, Черногорске и Саяногорске необходимо ограничить количество находящихся в зале посетителей до 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта. Загрузка учреждений культуры и искусства не должна превышать 25%, в других населённых пунктах — не более 50%. В Абакане, Черногорске и Саяногорске запрещается работа кинотеатров и фитнес-центров при загрузке залов свыше 25%.

Работодатели должны перевести на удалёнку сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В Хакасии продолжает действовать масочный режим. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

В республике действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе это касается рождественских и новогодних праздников в закрытых помещениях. Допускается очное присутствие не более десяти человек.

Действующий в Хакасии режим продлевается до 10 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 8876 человек.

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