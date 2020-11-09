Белгород, , 14:14 — REGNUM К установке центральной городской ёлки приступили 9 ноября рабочие на Соборной площади Белгорода. По словам мэра Юрия Галдуна на полное украшение центра гуляний понадобится месяц.

Новогодняя елка Марина Каширская © ИА REGNUM

В центре Белгорода рабочие отгородили территорию под ёлку, устанавливают опоры. Уже появился металлический каркас под каток. На украшение Соборной площади понадобиться примерно 30 дней.

«Хотим пораньше создать праздничное настроение в городе», — написал на своей странице в социальной сети градоначальник.

Главная городская ёлка в Белгороде искусственная. В 2019 году она была высотой более 30 метров, со световым шатром.