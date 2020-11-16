Магадан, Магаданская область, , 11:20 — REGNUM В Магадане начали устанавливать новогодние ёлки. Планируется до 6 декабря оформить стлаником восемь ёлочных конструкций на городских площадях и в микрорайонах столицы Колымы, а также в посёлках Сокол и Уптар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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Самая красивая и большая 18-метровая ёлка украсит главную площадь Магадана.

Тысячами неоновых огней засияет и главная новогодняя красавица на Театральной площади. Её в прошлом году подарило городу областное правительство.

Материал для оформления ёлок заготовил городской лесхоз. Более 140 складочных кубометров стланика для этих целей передали подрядным бригадам.

Рабочие горсвета уже начали замену консолей на новогодние.

16 ноября устанавливать начали ёлки и в Хасынском городском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске оргкомитет обсудил концепцию украшения города к Новому году — везде будут установлены ёлки и зимние городки, в муниципалитетах зальют катки.