Ярославль, 16 ноября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Ярославле отменили традиционное новогоднее представление на Советской площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры региона и концертно-зрелищном центре «Миллениум», который занимался подготовкой праздника.

Yarregion.ru Новый год на Советской площади в Ярославле

Последние четыре года в Новый год на главной площади города готовилась большая развлекательная программа с приглашением московских артистов. В Новый год 2019−2020 годов здесь выступала группа «Мираж», проходило массовое катание на ледовом катке, фейерверк, работали шале, «Мастерская Деда Мороза» и так далее.

«У нас через Советскую площадь проходило до 15 тысяч человек. В этом году в связи с пандемией правительство области приняло решение минимизировать контакты ярославцев и гостей. Мы не занимаемся организацией праздника, на него не получено госзадание. Это требование здравого смысла, безопасность превыше всего», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор КЗЦ «Миллениум» Игорь Сидоренко.

Ранее в правительстве Ярославской области сообщили, что не будет работать и традиционный каток на Советской площади.

В департаменте культуры Ярославской области сказали, что, возможно, какие-то новогодние мероприятия будут организованы мэрией Ярославля. Ранее в мэрии Ярославля сообщали, что планируют праздничное украшение города, установку ёлок и новогодние представления в троллейбусе и трамвае — «Волшебный троллейбус» и «Волшебный трамвай».