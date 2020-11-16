Хабаровск, , 08:55 — REGNUM В Хабаровске оргкомитет во главе с главой региона Михаилом Дегтярёвым обсудил концепцию украшения города к Новому году — везде будут установлены ёлки и зимние городки, в муниципалитетах зальют катки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Дегтярёв рассказал, что концепция новогоднего оформления площади им. Ленина в Хабаровске уже утверждена. Как и в прошлые годы разработкой проекта занимался президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов. Площадь будет разделена на три тематических территории: детскую игровую зону, зону вокруг фонтана и зону главной ёлки.

Детям построят огромный лабиринт в виде замка площадью 800 кв. метров, а стены высотой до 2,5 метров украсят смотровыми башнями из искусственного снега. Вход будут «охранять» былинные богатыри, а стены с правого и левого флангов «защитят» пушки с ледовым «боекомплектом».

"Купола смотровых башен хотим сделать из светопропускающего баннера с установленной внутри подсветкой. Окна башен сделаем в сложнейшей технике создания цветных витражных окон из льда. По углам лабиринта построим горки и ледовые аттракционы», — пояснил Сергей Логинов.

Традиционно установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки, а также символа 2021 года — быка. Они станут частью зоны главной елки, главная идея которой — «Галерея ярких красок лета». Границы обозначат декоративными ледовыми ограждениями различной высоты, в которые будут «вморожены» яркие цветочные букеты, пёстрые бабочки и сочные фрукты.

20-ти метровую ёлку соберут из 190 хвойных деревьев разного размера и украсят большими шарами и гирляндами.

Зона центрального фонтана будет оформлена ледовыми балюстрадами с подсветкой в виде арок и вензелей.

Обустройство зимнего городка на главной площади завершится за неделю до Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной, власти Барнаула, готовясь к новогодним праздникам, решили отказаться от части традиционных праздничных мероприятий.

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