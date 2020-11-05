Количество новых заражений коронавирусом в России остается высоким. Эксперты ждут «выхода на плато» в ближайшие недели, но сколько еще будет этих недель, неясно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В такой ситуации власти регионов используют предоставленное им право устанавливать особые правила и вводить дополнительные ограничения — в соответствии с конкретной ситуацией и своими возможностями.

В ряде субъектов Федерации озаботились «детским» вопросом. Именно дети наиболее активно контактируют между собой и невольно передают вирус взрослым и пожилым людям, хотя сами в большинстве случаев переживают его без особых последствий.

На Камчатке властизапретили несовершеннолетним посещать общественные места без взрослых. С 5 ноябряаналогичный запрет для детей не старше 14 летвступит в силу в Югре.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Власти Москвыпродлили режим удаленного обучения для учащихся 6−11 классов, аналогичный режимбудет введен и в Свердловской области. В Карелии школьники переведены на дистанционкучастично, в Иркутской области — все. В Ивановской области решилипродлить школьные каникулы, аналогичное решение приняли ив Мурманске.

Другая категория граждан, к которой приковано особое внимание — люди пенсионного возраста. В целом ряде регионов режим самоизоляции для них уже введен. Теперь в этот список добавились Камчатка и Самарская область. Особые меры введены в Карелии, где ходить в магазины гражданам старше 65 лет нужно отныне по особому расписанию.

Еще один важный аспект борьбы с эпидемией — собственно, медицинский: дефицит врачей, дефицит коек, очереди на прием. В Чите последний из этих вопросов пробуют решить, призывая граждан по возможностиприезжать в ковид-госпитали ночью, чтобы нагрузка на учреждения и их сотрудников распределялась равномернее.

В Барнауле для увеличения коечного фонда используют площади торгового центра, причемне того, который собирались использовать изначально.

Из-за загруженности врачей борьбой с эпидемией у них не хватает времени для всей остальной работы. В Хабаровском крае в этой связи решили в отдельных случаяхпомогать больным в телефонном режиме.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит результаты анализов на коронавирус

На Камчатке к помощи тем, у кого заражение уже подтверждено, призвали чиновников непрофильных департаментов, в том числе ответственных за культуру. Они, как работающие сейчас с наименьшей нагрузкой, должны будут по телефону связываться с теми, кто лечится от коронавируса дома, и выяснять, есть ли у них всё необходимое и все ли ограничения они соблюдают.

Тем же, кто борется с коронавирусом в «красной зоне», помочь напрямую непрофильные специалисты не могут. Но вот оказывать косвенную поддержку — вполне. Например, посредством организации круглосуточных детских садов для детей таких медиков, как это сделано в Приморье.