Ханты-Мансийск, , 18:41 — REGNUM В Югре с 5 ноября 2020 года дети до 14 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей, в том числе на улице. Исключение составляет следование ребёнка в образовательное учреждение. Таково решение регионального штаба, подписанное губернатором ХМАО Натальей Комаровой 3 ноября 2020 года.

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Кроме того, регистрация браков разрешена только про предварительной записи и с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек, включая регистрирующего и фотографа. Запрещена выездная регистрации брака.

До 31 декабря 2020 года включительно ограничена работа детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров. А также запрещена деятельность кальянных, развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест.

До конца 2021 года продлён режим обязательной самоизоляции для людей 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.