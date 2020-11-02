Барнаул, , 12:16 — REGNUM Объявленное ранее через СМИ решение перепрофилировать под ковидный госпиталь в ТЦ «Геомаркет» в Барнауле дезавуировано. Многоэтажное здание оказалось непригодным под медучреждение данного типа. Теперь, как следует из сообщения столичной мэрии, под новое место для лечения больных с коронавирусом решено приспособить здание «Посуда Центра» (проспект Ленина, 154) в Барнауле. Всеми организационными вопросами губернатор края Виктор Томенко поручил заняться мэру Барнаула Вячеславу Франку.

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По его словам последнего, в работе по подготовке объекта к началу строительства принимают участие порядка 100 волонтеров, они помогают с вывозом имущества «Посуда Центра». В пресс-центре администрации Барнаула добавили, что работы будут проводить в три смены около 200 человек.

Ранее заявлялось, что под ковидный госпиталь будет перепрофилирован другой барнаульский торговый центр — «Геомаркет». Там планировалось развернуть дополнительно порядка 1000 коек, потом заявлялась гораздо более скромная цифра — 600 новых мест для больных с коронавирусом. В итоге место организации госпиталя и вовсе перенесли.

В местных телеграм-каналах данный факт не остался незамеченным. Общественность полагает, что делать заявления для прессы и сворачивать деятельность ТЦ без всестороннего изучения сути вопроса было по меньшей мене безответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 октября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае составило 19 тысяч человек, причём только 219 из них добавились за сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной и ОРВИ. Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

Ковидной пневмонией переболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заразились несколько членов регионального правительства, в том числе — министр здравоохранения Дмитрий Попов.

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