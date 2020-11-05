Петропавловск-Камчатский, 5 ноября, 2020, 09:10 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился в отдалённых посёлках ежедневно следить за состоянием здоровья больных COVID-19, которые проходят лечение дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отслеживать самочувствие жителей отдалённых посёлков, у которых лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, будут по телефону. К этой работе Солодов распорядился привлечь сотрудников администраций, социальной сферы, спорта и культуры, которые сейчас работают с наименьшей нагрузкой.

«Нужно ежедневно звонить заболевшим, используя базу данных, чтобы каждый день вы понимали, какое у человека самочувствие, получает ли он необходимые лекарства, соблюдает ли предписанные ограничения», — сказал Солодов, обращаясь к главам районов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке власти приняли решение усилить меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Детям запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.