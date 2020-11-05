Чита, , 11:28 — REGNUM В Забайкальском крае подведены первые итоги работы первой в ДФО COVID-клиники для пациентов с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, за полтора дня работы она обработала около тысячи обращений и вызовов от жителей Читы. Только за первые сутки с помощью рентген-аппарата высокого разрешения в COVID-клинике было выполнено 88 снимков. Примерно из 20 человек выявлялось по шесть-восемь пациентов с пневмонией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем побывавший в клинике вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев отмечает, что в медучреждении сохраняются большие очереди. По возможности читинцы могут посещать клинику ночью.

«Если есть возможность, то можно приезжать ночью, когда посетителей значительно меньше. Есть проблема с повторным приёмом, большая очередь людей на выписку больничных листов. Количество рабочих мест увеличим, привлечем студентов медицинской академии, которые будут получать зарплату», — подчеркнул Гурулев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 5 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 967 человек, причём 234 из них добавились только за последние сутки. 2 ноября в Чите начала работать первая в Дальневосточном федеральном округе COVID-клиника (ковид-подразделение клинического медицинского центра).