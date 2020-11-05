Хабаровск, 5 ноября, 2020, 08:48 — ИА Регнум. В Хабаровске обострилась ситуация с кадровым обеспечением в условиях борьбы с коронавирусом. Заболевшие ждут по несколько дней визита врача. В каких-то случаях вместо прихода медика на дом, консультируют по телефону.

Mos.ru Врачи

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Люди напуганы и при появлении любых симптомов ОРВИ вызывают врача, скорую помощь или идут в поликлинику.

«У жены подтвердился коронавирус. Ранее нам выписывали антибиотики, поэтому после точного диагноза мы предположили, что лечение скорректируют. Вызвали врача на дом, но никто не приходил в течение трёх дней. На четвёртый нам перезвонила специалист и проконсультировала по телефону», — рассказал DVHAB.ru житель Хабаровска.

Врачи и сами пишут в соцсетях, что работают на пределе.

«Слишком много вызовов. Всех физически нет возможности обслужить очно. Мера крайняя, но оставить человека совсем без медицинской помощи мы не можем», — написала администратор в аккаунте городской больницы №10.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 28 октября начала работать горячая линия по коронавирусу. Звонить можно круглосуточно.