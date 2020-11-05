Иркутск, 5 ноября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В связи со взрывным распространением коронавируса в Иркутской области принято решение перевести школьников на дистанционное обучение после каникул. Как сообщает сегодня, 5 ноября, пресс-служба областного правительства, эта мера необходима для того, чтобы сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Актуальность этой меры признали и во время проведения оперативного штаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 5 ноября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 491 человека, в том числе 11 человек скончались за последние сутки. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1077,3. Лечение на данном этапе проходят 8203 человека, из них 4239 лечатся в стационарах, 3964 — на дому. За последние сутки прирост заболевших составил 245 человек.