Москва, 5 ноября, 2020, 09:05 — ИА Регнум. В школах Москвы продлён режим дистанционного обучения для учеников с 6-го по 11-й класс. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Mos.ru Удаленное образование

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Режим продлевается ещё на две недели — до 22 ноября.

При этом ученики младших классов продолжат посещать занятия очно.