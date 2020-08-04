Александр Лукашенко несколько раз откладывал оглашение своего послания. Обычно оно происходит в мае на заседании обеих палат Национального собрания, которое мало кто даже в Белоруссии считает полноценным парламентом. Традиционно послание готовится несколькими «рабочими группами» и сводится в формате программной речи.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В год президентских выборов также созывается странное «Всебелорусское народное собрание», имитирующее подобие представительного органа. Критерий отбора «делегатов» — политическая лояльность, механизм отбора тайный. Перед этим собранием Лукашенко также выступает с программной речью, но уже с подведением итогов прошлой пятилетки и обозначением концепции плана на грядущую пятилетку.

Особенностью послания 4 августа стало смешение форматов обоих мероприятий. Вторая особенность — краткость послания: оно длилось всего полтора часа, было в два раза короче послания 2019 года и примерно в четыре раза короче предыдущих. Не было традиционных «ответов на вопросы», которые озвучивали особо доверенные «представители народа». По мнению ряда наблюдателей, всё это свидетельствует об ухудшении состояния здоровья бессменного правителя постсоветской республики.

Главная особенность нынешнего послания — отсутствие программной речи. Лукашенко не указал «маяки» будущей пятилетки — главное, чем наполняли его речь специалисты разных профилей. В этом и был смысл послания.

Оно началось с банальностей и преувеличенных нелепостей. Пресс-служба белорусского лидера к вечеру опубликовала «причёсанную» версию этой речи, которая начиналась с таких констатаций: «Президент отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Евросоюз».

President.gov.by Александр Лукашенко перед ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

Лукашенко также говорил о «сильном государстве», хотя прекрасно известно, во что он превратил республику. Ничего нового не было и в таких утверждениях, как: «Мир глобализируется, степень взаимозависимости между государствами неуклонно растет. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают абсолютно все государства без исключения, в том числе и нас».

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«Александр Лукашенко обратил внимание, что Белоруссия находится в самом центре Европы, является полноценным участником всех основных международных процессов. Страна связана прочными торгово-экономическими нитями со всеми регионами мира», — приводит президентская пресс-служба наблюдения белорусского лидера (или его спичрайтеров).

Ради оглашения подобного не имело смысла тратить деньги простых белорусских налогоплательщиков, вынужденных через четверть века строительства «рыночного социализма» отказывать себе в элементарном. Не прозвучало ничего концептуального, «прорывного», программного, «знакового».

Многообещающе прозвучал такой тезис: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря». Однако он остался нераскрытым.

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President.gov.by Александр Лукашенко во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

Придерживающиеся противоположной точки зрения лишь укрепились в своей уверенности. Лимитроф нежизнеспособен, он доедает остатки наследства СССР и едва успевает восстановить докризисный уровень перед очередным кризисом. Масштабные проекты модернизации провалены, от ряда отраслей мало что осталось. Поддерживать более-менее приемлемый уровень жизни (в компании с беднейшими странами Европы) помогает наращивание государственного долга и сбыт на российском рынке.

Именно российская тема оказалась главной в послании Лукашенко тому, кого он ранее презрительно назвал «народцем». Предсказуемо была поднята тема «вагнеровцев», которых якобы специально заслали из России в Белоруссию для свержения «последнего диктатора Европы».

По его словам, они якобы признались, что были направлены специально в Белоруссию, чтобы «ждать», а «билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», и объяснения официальной Москвы — «это всё враньё». Лукашенко сообщил также: «Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг».

Лукашенко фактически снова проговорил озвученную ранее версию главы белорусского совбеза Андрея Равкова об интервенции из России. Как и в предыдущих сериях этого уже набившего оскомину спектакля, как совершенно справедливо выразилась спикер МИД РФ Мария Захарова, доказательств преступного умысла и в этом случае не было никаких.

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То есть Лукашенко откровенно лгал с трибуны перед двумя с половиной тысячами специально собранных персонажей и на многомиллионную телеаудиторию (послание транслировалось по центральным телеканалам). Лукашенко лгал напропалую, экзальтированно, размазывая по лицу макияж и борясь с одышкой.

President.gov.by Во время ежегодного Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

Среди накануне анонсированных тем послания была пандемия. Таковая, как оказалось, затронула и Белоруссию. Было интересно наблюдать, как Лукашенко вырулит на очередную констатацию победы над коронавирусом.

Лукашенко долго не признавал сам факт опасности нового коронавируса, называя карантинные меры «коронапсихозом». Затем он признал факт опасности коронавируса, но при этом обвинил умерших от заражения в отсутствии внимания к своему здоровью.

Белорусский правитель демонстративно отказывался носить маску, проводил многочисленные совещания и заявлял, что не сдавал тест на коронавирус. Его партнёров по спортивным состязаниям при этом в пожарном порядке тестировали при первых признаках инфицирования.

Лукашенко советовал лечиться от коронавируса водкой, трактором, дымом от костра и тому подобным, выставляя себя на всеобщее посмешище. В начале года он устроил постыдную русофобскую истерику из-за введения правительством РФ карантинных мер с закрытием границ. Тогда многие обратили внимание: границы закрыли все страны-соседи, включая Украину, Польшу и других членов ЕС, однако оскорблений удостоилась только Россия.

Недавно белорусский лидер признался, что «на ногах умудрился перенести коронавирус». Его походка действительно сильно изменилась. Причём изменилась давно — многие отметили, как ещё в прошлом году Лукашенко с трудом спустился с трапа самолёта, хватаясь за поручень в ереванском аэропорту, а затем едва преодолел несколько ступенек в сочинской резиденции после переговоров с Владимиром Путиным.

Пока бессменный правитель рассказывал небылицы, жители Белоруссии продолжили выражение массового недовольства. В провинциальных Слуцке и Солигорске (Минская область) люди, несмотря на демонстративные задержания омоновцами, собрались в центре города и скандировали: «Лукашенко, уходи!»

President.gov.by Александр Лукашенко во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

Несомненно, он знает реальное положение дел в Белоруссии. Поэтому в его послании, которое должно было быть цельным, концептуальным, программным документом, было столько эклектичных, пустых по сущности блоков. Поэтому не получилось предвыборной речи. Зато было много угроз, которые к концу выступления шли нескончаемым потоком, и бахвальства, за которыми скрывался банальный страх.

Лукашенко боится не столько жёсткой реакции России — до сих пор ему сходила с рук постоянная конфронтация, раз за разом сопровождавшаяся уступками Москвы. Боится он, прежде всего, внутренней пресловутой «дестабилизации» — деградации абсолютистского режима под напором народных волнений, саботажа чиновничьей «вертикали» и перехода армии на сторону восставших.

В нынешнем году он как никогда прежде щедро раздавал генеральские погоны, сыпал медалями и прочими наградами. Летом он проинспектировал все боеспособные части, позиционируя себя как единственного спасителя Отечества от мифических внешних и внутренних врагов. Однако всё это не гарантирует готовности среднего и младшего командного состава реализовать на практике угрозы Лукашенко применить оружие против народа.

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Симптоматично: вскоре после оглашения послания, к вечеру 4 августа министерство обороны опубликовало странное заявление «офицерских собраний», более напоминающее верноподданнический адрес времён АлександраI. В нём подписанты заявили о своей поддержке Александра Лукашенко на так называемых выборах и, между прочим, заклеймили «попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства — Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки».

President.gov.by Александр Лукашенко во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

Вполне предсказуемой стала реакция на нынешнее послание экспертов из разных частей Союзного государства. Большинство не скрывало своей разочарованности и тревог.

Так, например, председатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафоновконстатировал, что ежегодное послание было посвящено не принципиально важным для граждан темам (например, конституционной реформе), а очередным нападкам на Россию. Агафонов отметил: «Судя по всему, ни на какой компромисс Лукашенко идти не может, он идет еще дальше на нагнетание истерии, еще больше в его выступлении алармизма. В условиях, когда будущее нашей республики практически полностью зависит от дружбы с Россией, от союза с ней. И это тогда, когда российский рынок, который является основным для белорусской промышленности и сельского хозяйства. Он может просто угробить экономику и лишить будущего всю страну. И никакие его обещания про удвоение зарплат и завершение прочих строек, которые он наобещал, в случае такой конфронтации с РФ выполнены быть не могут».

Не менее резок в оценке член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, которому речь Лукашенко напомнила «сразу нескольких литературных персонажей — известный спич Остапа Бендера о Нью-Васюках, а также хамоватые высказывания Полиграфа Полиграфыча Шарикова».

Безпалько также намекнул на ремейк абсолютизма в постсоветской республике, так охарактеризовав речь её бессменного руководителя: «Основная идея послания: «государство — это я».

«Бойню в Минске могут устроить не люди, которые поддерживают Светлану Тихановскую. Бойню в Минске может устроить именно Лукашенко — в борьбе за власть, которая превратилась для него в самый страшный, самый сильный и постоянно необходимый ему наркотик», — уверен российский эксперт.

President.gov.by Александр Лукашенко во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

Как ни старался Лукашенко убедить собранных по разнарядке и зарубежную общественность в происках России, которая якобы вместе с белорусскими националистами (точнее — с альтернативными кандидатами в президенты) участвовала в подготовке силового сценария смены власти, ничего из этого не вышло. Не верят сограждане, более тысячи из которых репрессировано в ходе нынешних ненасильственных акций протеста. Не верит интеллигенция («творцы»), не верит пролетариат — ни деградировавший сельский, ни городской, пополнившийся маргиналами из «возрождённого» села. Есть обоснованные сомнения в преданности силовиков и провинциальной бюрократии.

Даже апелляция к первому поколению выросшей в «независимой» Белоруссии молодёжи была неубедительной. Делая эмоциональное отступление от текста спичрайтеров (за что и ценятся его выступления), Лукашенко заметил, что сотни уехавших учиться в Польшу не склонны его благодарить. Здесь и обида на молодёжь — костяк оппозиционного движения, и признание реального уровня белорусской системы образования, и констатация профнепригодности вертикали пропагандистов-«идеологов».

Позитивная повестка в послании почти отсутствовала. Манипуляции и полуправда не могли ввести в заблуждение присутствовавших в зале и вне оного. Медики знали, чего на самом деле стоят белорусские лекарства, чиновники и бизнесмены — чего стоят «бесхозные клочки» земли. Все вместе помнили, что удвоение зарплат было обещано ещё в начале века, а на практике получился бородатый анекдот с зарплатой доярки.

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President.gov.by После ежегодного Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

Оглашая послание, Лукашенко признал, что в результате ударного труда под мудрым бессменным руководством ВВП снижен. Он также своеобразно признал, что иностранные инвестиции и впредь будут обходить Белоруссию стороной, а надеться на обратное — «это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению».

Всё это прекрасно известно и без послания Лукашенко, ожидания от которого, как оказалось, были неоправданно завышенными. Единственным достоинством нынешнего выступления, как оказалось, стала краткость. Целевой аудиторией стала пустота.

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